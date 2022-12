Bajo amenaza, así se encontraría la obra del centro de salud de Parcona, valorizada en más de 24 millones de soles y que se encuentra paralizada debido a constantes actos extorsivos y cobros de cupos, así lo informó el alcalde electo de Parcona, Lenin Cruces.

Extorsión en la zona

El próximo burgomaestre del distrito parconense para la gestión municipal 2023-2026, realizó una visita de campo junto a algunos regidores electos y funcionarios del Gobierno Regional de Ica, en donde comprobó que en la obra denominada “Reconstrucción del establecimiento de salud de Parcona”, no existen avances en los trabajos. Además dialogó con algunos representantes en el lugar, quienes le confirmaron que la obra estaba paralizada y el motivo principal sería por el cobro de cupos por parte de una organización criminal.

“Hemos verificado que la obra esta paralizada por las extorsiones de algún sindicato, es lo que me ha comentado el encargado, parece que es un tema de cupos a trabajadores, la obra está avanzada y lo que más pena da es que está paralizado y estas cosas repercuten en el avance. No hay una fecha indicada de cuándo va a terminar y no sabemos hasta cuándo se va a paralizar”, declaró Cruces.

La reconstrucción del establecimiento de salud de Parcona, tiene una inversión de 24 millones 941 mil 818.30 soles y está a cargo de la contratista Consorcio Salud Parcona y se encuentra dentro de los proyectos de la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios. Además, que tiene un plazo de ejecución de 12 meses.

Los trabajos de construcción de la mencionada obra iniciaron el 3 de marzo de este año y deben culminar el 3 del mismo mes del 2023. Sin embargo, la obra podría finalizar después de su plazo calculado, ya que los actos de extorsión dificultan su avance y también en octubre del presente año, cientos de trabajadores dejaron de trabajar, protestando por la falta de sus pagos.

Dejaron granada

Semanas después de iniciado lo trabajos, la Policía Nacional informó que en horas de la noche se halló una granada de guerra en la misma zona.

Este hecho fue evidenciado el pasado 17 de marzo del 2022 a las 10 de la noche, donde la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía, llegó hasta las instalaciones de la Posta Médica de Parcona y comprobaron que sujetos desconocidos dejaron una granada de mano de uso militar, que presentaba sus dispositivos de seguridad completos y tenía una inscripción en la espoleta con serie 86P02- 91632.

La Policía informó que procedieron a trasladar el artefacto explosivo a un lugar descampado en el distrito de Los Aquijes, a un kilómetro de la carretera, donde se desactivó la granada por el método de detonación, procediendo a retirar el anillo y pasador de seguridad de la espoleta y arrojándola, después de unos cuatro segundos se produjo una fuerte detonación, demostrándose que el artefacto estaba operativo para su uso y era un inminente peligro para los trabajadores, funcionarios de la salud y pacientes, ya que en esa fecha aún funcionaba algunas áreas de servicios médicos y acudía la población.

