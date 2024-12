El Hospital Santa María del Socorro estaría plagado por el “amiguismo”. Una profesional de la enfermería con más de 20 años de servicio en el nosocomio ha denunciado que no es ascendida, sin embargo, otras licenciadas con poco más de 5 años han sido clasificadas al nivel más alto de la escala remunerativa (14), ganando un sueldo que superaría los 8 mil soles.

Grave irregularidad

La enfermera Lic. María de La Cruz con décadas trabajando en el centro hospitalario indicó que las presuntas irregularidades se dan desde hace varios años, inclusive cuando la dirección del nosocomio estaba a cargo de Javier Grados Tello (actual alcalde de Palpa).

“Yo me siento bien molesta, porque en realidad ha habido irregularidades en los niveles. En el tiempo del 2020, con el doctor Grados, él supo de esto, pero no tomó cartas en el asunto. Me veo afectada porque hay colegas con 5 años de servicio que han sido beneficiadas automáticamente con nivel 14 y una remuneración entre 8 mil 500 a 9 mil soles. Cada 5 años pasan de nivel, yo tengo más de 25 años y me toca el nivel 14 y las colegas recién deberían de pasar al nivel 11, previa evaluación”, declaró.

Señaló que, en justicia por la meritocracia, viajó hasta la ciudad de Lima y llegó hasta la sede del Ministerio de Salud, donde le indicaron que el Hospital Santa María del Socorro es un ente ejecutor y el área de planilla del nosocomio es quien realiza los trámites para aprobar a otra escala remunerativa. La encargada de esa área fue suspendida, sin embargo, nuevamente ha sido colocada en el puesto.

“Así como yo hay 7 a 8 colegas que tienen ese nivel, yo sigo en el nivel 11 y cuando pregunte a Lima quien hace esto, me dijo la de planilla, allá tienes que solucionar tu problema, y ahí está la señora Luisa quien años lleva en el área. También le hice de conocimiento al señor Guillen y ha pedido del Sindicato la señora fue cambiada de área, pero ahora con la gestión del doctor David Martínez, ha regresado a planilla”, comentó.

La profesional de la Salud sospecha presuntos vínculos amicales, ya que varios trabajadores han sido ascendidos. Pese a que lo regular señala que aquellos profesionales que tengan hasta 5 años de servicio pasarán al nivel 10; mientras que los que posean entre 5 y 10 años como nombrados en el Minsa, optarán por el nivel 11. Los enfermeros que tengan entre 10 y 15 años serán colocados en el nivel 12; y los que tienen más de 15 y hasta 20 años, ocuparán el nivel 13. Los que posean más de 20 años de servicio ocuparán el nivel más alto de la escala remunerativa (14).

“No es justo, me faltan dos años y medio para jubilarme, sigo en nivel 11, mientras otros que tienen 5 a 7 años de servicio ya tienen nivel 14, espero que el director regional de Salud, Carlos Navea, se ponga a trabajar, que no se siga presentando estos casos de irregularidades”, enfatizó.

