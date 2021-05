El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 ha afectado de manera desigual a las distintas regiones del Perú. El último informe emitido por el Ministerio de Salud (Minsa) sitúa a Ica como la primera región con más fallecidos por COVID-19 por cada 100 mil habitantes, con una tasa de letalidad alta comparada con la del resto de los departamentos, alternándose el primer puesto en este ranking nacional.

Decesos por regiones

De acuerdo con la base de datos del Instituto Nacional de Salud y Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa, alrededor de 326 personas por cada 100 mil habitantes han perdido la vida a causa del mortal virus en el departamento iqueño, cuya población asciende a unos 900 mil. Mientras tanto en Moquegua, los registros reflejan una tasa de mortalidad de 306 casos por cada 100.000 habitantes. En tanto la capital de Lima y Callao, donde esta enfermedad ha cobrado más víctimas, se encuentra en tercer lugar con 288 decesos por cada 100 mil ciudadanos.

Estos datos se han calculado de acuerdo a los 2771 fallecidos confirmados por el virus de Wuhán, que ha contabilizado el Minsa desde el inicio de la pandemia en la región. Por otro lado, la data del ministerio confirma 48.732 contagios, apuntando a 5728 personas infectadas del virus por cada cien mil habitantes iqueños. Sin embargo, la comparación con las cifras de fallecidos por COVID-19 en el último reporte de la Diresa Ica podría generar un panorama crítico, ya que se indica que son un total de 4387 los decesos a nivel regional.

Esta tendencia indica que la tasa de letalidad podría crecer, pero aún así no reflejará el costo humano real del nuevo coronavirus, ya que los datos del Minsa no incluyen muertes por COVID-19 que no fueron registradas oficialmente como tales.