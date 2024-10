Otro filicidio se ha registrado en la provincia de Ica. Ayer por la mañana se reportó el escalofriante hallazgo del cuerpo sin vida de un recién nacido en una acequia, ubicado en el sector de El Olivo, en el distrito de San Juan Bautista.

Conmoción en la zona

Fue la misma población del mencionado distrito que alertó a las autoridades sobre la presencia del bebé de sexo masculino que ya no tenía signos vitales y se encontraba tirado envuelto en una manta rosada y presentaba lesiones en su cuerpo, además aún tenía parte del cordón umbilical, evidenciado que una desnaturalizada madre lo abandonó.

El macabro hallazgo causó gran conmoción en los vecinos y la población en general, quienes exigieron a las autoridades una investigación exhaustiva para identificar y capturar a la persona responsable del delito. Algunos vecinos indicaron que existen testigos quienes escucharon los llantos del recién nacido.

A la zona, llegó personal de la Policía Nacional y realizaron las diligencias y primeras investigaciones, asimismo el representante del Ministerio Público, que ordenó el levantamiento del cuerpo sin vida del infante y su traslado a la morgue.

Sería el tercer filicidio en la provincia de Ica. En febrero del 2024, en el distrito de Santiago, personas que visitaban el río Ica, hallaron el cuerpo sin vida de un recién nacido, que sin ninguna compasión fue arrojado en el afluente iqueño. El macabro hecho se registró en el río Ica, a la altura del fundo Pomica, en el sector de Casablanca, del mencionado distrito iqueño, donde pequeños agricultores que se encontraban por la ribera, evidenciaron que flotaba el cuerpo del recién nacido sin vida, que tenía aún el cordón umbilical con restos biológicos en su organismo.

“Estaba con mi esposo, y de pronto vimos flotando algo raro y él me dijo que es un bebito, y también lo miré y se venía, y dijimos, porque dejamos que se vaya, mejor hay que enterrarlo, y con un palo mi esposo lo jaló y hemos escarbado un huequito y ahí lo hemos puesto, luego le avise a mi hermana para que comunique a la prensa y autoridades y se lleven a esa criaturita. Como van a dejar a la criaturita, no es justo, es la primera vez que he visto esto, pero si he escuchado de otros casos por la misma zona”, declaró en esa fecha una agricultora local.

En junio del año actual, fue hallado otro recién nacido sin vida en el botadero del distrito de La Tinguiña. La policía llegó hasta el sector de Alto Cansas del mencionado distrito, donde halló al bebé muerto que estaba con su cordón umbilical. El párvulo de sexo masculino se encontraba dentro de una caja de cartón en posición de cúbito dorsal tapado con algunas prendas de vestir.

VIDEO RECOMENDADO