El distrito de Subtanjalla, en la provincia de Ica, ha sido escenario de múltiples robos con arma de fuego en los últimos días. Un joven de 22 años fue víctima de un violento robo en un falso colectivo que lo amenazó de muerte, mientras que otros delincuentes ingresaron al interior de una vivienda, robándose los artefactos y atacando salvajemente a la familia.

Robo agravado

El primer caso se registró el 4 de julio del 2024 al promediar las 9:30 de la noche, cuando el ciudadano de iniciales J. D. H. G. de 22 años, se encontraba por el grifo de Fonavi La Angostura (Subtanjalla) y se dispuso a tomar un “colectivo”, el joven sube a la movilidad y en el transcurso el falso colectivo se desvía con dirección a una zona oscura por Arrabales.

En ese lugar de escasa iluminación, varios cómplices suben al transporte y con arma de fuego, amenazan de muerte al joven, robándole su celular, además de todo su dinero (su salario mensual), ya que es trabajador del municipio de Subtanjalla. Los criminales lo golpean y lo secuestran tapándole el rostro, luego lo tiran en un descampado por el distrito de Salas Guadalupe.

El joven realizó la denuncia por el delito de robo agravado a mano armada en la modalidad de falso colectivo y debe rendir su declaración ante el Departamento de Investigación Criminal –PNP Ica para que continúen con las investigaciones.

Golpearon a familia

Ese mismo día, pasado las 11:00 de la noche, una familia se encontraba descansando en su vivienda en el sector de El Cambio-Macacona. Delincuentes rompieron la puerta, ingresaron, robaron todos los artefactos y golpearon a los propietarios.Los sujetos que serían de nacionalidad extranjera llegaron en una mototaxi de color celeste, dos de ellos descendieron, uno rompió la cerradura e ingresó a la casa, mientras que su cómplice lo esperaba afuera y el tercer delincuente en la trimoto. Los facinerosos robaron celulares, laptops, joyas, dinero y otros, mientras consumaban el delito fueron sorprendidos por Óscar Meza Cortez, quien estaba en la vivienda junto a su esposa, ambos fueron agredidos por los delincuentes.

“Estaban descansando y como el televisor estaba adelante, él pensó el gato se había caído con el televisor y sonó fuerte. Mi sobrino sale a ver y encuentra a un veneco flaco alto, y ha visto la puerta destrozada, entonces el venezolano lo amenazó con su arma, lo hizo arrodillar y empezaron a rebuscarle todo, el colchón de su cuarto se lo voltearon ahí estaba su esposa también la hicieron arrodillar y se llevaron sus joyas, los celulares, las laptops, la impresora, y mi sobrino indignado se escapa y agarra una lampa y le tira un lampazo en la espalda al veneco que estaba saliendo y el delincuente soltó la impresora, pero ya se había fugado con varias cosas. A mi sobrino y a su esposa les han doblado las manos, tiene cortes, los tiraron al suelo”, declaró Luisa Cortez García, tía de la víctima.

La ciudadana indicó que, según la declaración del agraviado, solicitó apoyo a la comisaría de Subtanjalla y al serenazgo, sin embargo, la emergencia no habría sido atendida. “Cuando van a pedir a pedir ayuda a la comisaría de Subtanjalla, la policía le dijo que no estaba la camioneta, no quisieron prestar ayuda ni el serenazgo. El alcalde de Subtanjalla, Jerónimo Farfán, publica que el serenazgo está preparado, pero yo veo incapaces, debe ser gente preparada no chibolos que no están capacitados. Tuvimos que pedir ayuda al serenazgo de Cerro Prieto, a la Comisaría de San Juan Bautista y ellos nos han ayudado a poder realizar la búsqueda, también fueron a la casa”, enfatizó la familiar.

