Hasta por cinco millones de soles han sido multadas en total diversas empresas agroexportadoras iqueñas, por incumplimiento a los derechos laborales y vulnerar las normas de seguridad y salud en el trabajo. Además, este año se han registrado más de un centenar de denuncias contra el sector agroexportador, así lo informó Gilberto Morí Carbonell, intendente regional en Ica, de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Fiscalización laboral

“En lo que va del año 2023 hemos atendido 195 denuncias relacionadas con el tema agrario, el 70% son reclamos por los beneficios sociales, CTS, gratificaciones y otros, y el 30% está relacionado a condiciones de trabajo, deshidratación del cuerpo, radiación solar, entrega de EPPS, protección con mangas, por ejemplo en la cosecha de cebollas, arándano, uva, que es a cielo abierto, tienen un punto de partida con muchos metros de recorrido, por ello los hidratantes de agua deben estar bajo sombra y estamos verificando eso. Hemos resuelto a la fecha el 95% de los casos y en comparación al año pasado que hemos recibido 207 reclamos. Este año recientemente estamos en la campaña, y como una tarea de prevención estamos saliendo con nuestros inspectores al campo”, declaró.

Explicó que, en relación al estricto cumplimento de la normativa relacionada con la ley del régimen laboral agrario, la Sunafil realiza acciones de fiscalización, y también de asistencia técnica a los empresarios del agro, para que se cumplan las buenas condiciones de trabajo, en la remuneración y el bono especial del trabajador agrícola (bono Beta). Sin embargo, aún existen empresas que continúan incumpliendo las normas de seguridad y salud en el trabajo.

“Hemos intervenido este año a 59 empresas y se ha multado con 5 millones de soles en conjunto, hay una serie de incumplimientos, el ánimo de Sunafil no es ir y multar a la empresa, el ánimo es empresario trabajemos juntos y demos mejores condiciones de trabajo. Se ha multado por temas de seguridad y salud en el trabajo, no entregan equipos contra radiación, comedores inadecuados, limitaciones en la accesibilidad a los baños y otros. Por ejemplo, lo que queremos es que el piso de los comedores no tenga polvo, hemos encontrado comedores que tienen piedra chancada con un material que trae polvo y puede causar enfermedades ocupacionales, no se exige que se ponga piso de cemento, pero se debe usar otro material”, dijo.

Al ser consultado sobre el reciente bloqueo del kilómetro 263 de la carretera Panamericana Sur, en el sector de Barrio Chino (Santa Cruz de Villacurí), sostuvo que actualmente la Ley 31110, indica que todos los trabajadores del agro, deben recibir sus pagos por vacaciones, gratificación, CTS y otros.

“Al trabajador del agro decirle que el bono Beta no se va a desactualizar, no es que vamos a tener un retroceso, son derechos que están en una ley y se van a respetar. También el régimen agrario tiene una norma en seguridad y salud en el trabajo, relacionado con hidratación, la ropa de trabajo, porque el uniforme es una obligación legal que tiene la empresa. En el régimen agrario, los trabajadores tienen derecho a gratificación, CTS y otros, y de acuerdo a la ley agraria, se indica que el empleador desde el día de la contratación se le debe informar la forma como se pagará este derecho que puede ser semanalmente y eso debe ser explicado, y hemos encontrado que algunos empresarios no cumplen con esa explicación que la ley obliga a decirle al trabajador y por eso el trabajador quiere denunciar”, acotó.

