La Policía Nacional logró la desarticulación de una presunta banda dedicada al “cambiazo de tarjetas”. Llegaron a Ica desde otras ciudades y se presume realizaban el delito de estafa a incautos ciudadanos en cajeros automáticos para luego robarles sistemáticamente todos sus ahorros.

Flagrancia del delito

La intervención social se desarrolló en el operativo “Amanecer Seguro 2024″, en las instalaciones del hotel Hilroq, en la cuarta cuadra de la calle Bolívar, ahí se encontraban hospedados cuatro sujetos que integrarían la banda “Los toqueros errantes de Ica”, dedicados presumiblemente a timar a incautos ciudadanos. Se encontró 32 tarjetas bancarias.

El jefe del Frente Policial Ica, Manuel Vidarte Pérrigo, detalló que personal de Seguridad del Estado intervino en el establecimiento y en un cuarto se les halló hasta 16 tarjetas de crédito y débito que se presume fueron sustraídas y clonadas, asimismo los hombre llegaron hasta la zona en un vehículo Toyota Yaris, color gris oscuro metálico de placa AUZ-274, donde se encontraron otras 16 tarjetas de distintas entidades bancarias como BBVA Banco Continental, Banco de Crédito del Perú, Scotiabank, Interbank, también del Banco de La Nación, Caja Sullana, Caja Cusco, Caja Trujillo y otros bancos.

“Se les ha incautado 32 tarjetas que al parecer no les corresponde, no son naturales de aquí y tienen un promedio de 5 días en este distrito, tres son de Jaén y otro de Lima, y están declarando contradicciones, además un detenido tiene antecedente por delito contra el patrimonio. No tenían ellos como justificar la obtención de estas tarjetas”, declaró el mando policial.

Añadió que los sujetos no se registraron en el área de recepción del hotel y uno utilizó un nombre ficticio. “También en el hotel solo se ha registrado una de las 4 personas y con un nombre ficticio, quiere decir, que este operativo se realizó con la finalidad de buscar a las trabajadoras sexuales, pero se ha encontrado una flagrancia para delito contra el orden monetario y contra el patrimonio en la modalidad de estafa”, agregó Vidarte Pérrigo.

Los detenidos fueron identificados como Luigui Johan Gutiérrez Córdova, José Hugo Díaz Carranza, César Edgardo Collantes Cabrera y Genier Wagner Collantes Cabrera, quienes junto a lo incautado fueron trasladados a la sede policial.

En tanto, el fiscal de prevención del delito, Pedro del Carpio, que también estuvo en el operativo, sostuvo que por lo incautado, se presume que los sujetos estarían involucrados en varios delitos. “Puede haber indicios de estafa agravada por uso de tarjeta, puede ser fraude informático por presunto clonaje y también delito contra el patrimonio, se hará cotejo con las entidades bancarias de detectar que alguna tarjeta haya sido clonada o sustraída, la policía tendrá elementos para proceder con la investigación a cargo de un fiscal penal de turno”, apuntó.

