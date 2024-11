El ciudadano Alfredo Gerardo Ramírez Mori, ha denunciado una presunta vulneración a su derecho al trabajo y derechos laborales. Señaló que, a pesar de haber sido repuesto por un mandato judicial en su puesto laboral en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, no se le paga su remuneración por más de un año.

Se siente maltratado

El juez Miguel Francisco Cayo Falconi del Tercer Juzgado de Trabajo, declaró nulo el despido realizado el 01 de enero del 2020 y ordenó que la universidad proceda a reponer al accionante en el puesto que se venía desempeñando.

Por ello a través de la Resolución Rectoral N°1302-R-UNICA-2024, del 19 de agosto del 2024 se indica, “Se resuelve que la incorporación del señor Alfredo Gerardo Ramírez Mori, por mandato judicial será bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276 a plazo indeterminado”, se lee en la resolución firmada por la ex rectora de la Unica Cecilia Paquita Uribe Quiroz.

“Están cometiendo tanta injusticia contra mi persona. Soy trabajador de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, repuesto por el Poder Judicial el 29 de setiembre del 2023, y hasta la fecha no acatan la ordenanza del juez, no hacen cumplimiento, ni siquiera me ponen en planilla y no me pagan. Me hicieron un despido arbitrario y junto a otras dos personas más hicimos un proceso judicial y le hemos ganado a la universidad, pero actualmente no tengo ningún régimen laboral, solo asisto, pongo mi huella, en meses anteriores le tomé foto a todos los libros donde me designaban funciones. El Poder Judicial me designa en el régimen 276 que es planilla y debo tener todos los derechos laborales. Ha pasado cerca de 13 meses y hasta la fecha no me pagan ningún sol”, declaró Ramírez Mori al medio de comunicación local, La Voz de Subtanjalla.

Indicó que el 29 de setiembre, se realizó una diligencia en la Oficina de Seguridad y Vigilancia de la Unica, donde estuvo él y su abogada, también el secretario judicial del Tercer Juzgado de Trabajo de Ica. Dr., Edwin Ronald Cavero Torrico, el director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Unica, Dr., Rudecindo Jesús Gutiérrez Valdez y el responsable del área de seguridad de la universidad, Luis Enrique Uribe Morón. Los representantes de la demandada universidad realizaron la diligencia de reposición del demandante a su centro de labres conforme a lo ordenado.

“Mi horario es de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, ahorita estoy en la facultad de Agronomía. Están haciendo caso omiso a la orden judicial, es un desacato y desobediencia a la autoridad. No ha habido ninguna conversación con el personal de la universidad, todos los días exijo mi pago y quisiera que el rector Dante Calderón interceda en mi caso”, añadió Ramírez Mori.

