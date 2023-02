Un establecimiento que tenía licencia de funcionamiento municipal para la venta de combustibles operaba como hospedaje. Este hecho fue descubierto en un operativo inopinado realizado en la jurisdicción de Grocio Prado por la subprefectura provincial, policía, gobierno local, Dircetur e inspectores sanitarios. Ante esta irregularidad se emitió un acta y se requirió al propietario que subsane las observaciones.

Serie de irregularidades

Este negocio que expende gasolina, petróleo y demás abría sus puertas también para las ocasionales parejas. Los vecinos ya habían advertido sospechas sobre la atención adicional del grifo y en el operativo de las autoridades locales se evidenció el alquiler de las habitaciones. Fue entonces que se requirió al titular de este negocio que presente su licencia de funcionamiento en el que se corroboró que utilizaba otro rubro.

El dueño de este establecimiento tiene un plazo de cinco días para presentar su descargo y subsanar las observaciones que constan en acta. De no cumplirse este procedimiento se aplicará proceso administrativo sancionador. Asimismo, mientras no se corrija la irregularidad, este hospedaje tendrá que dejar de prestar este servicio, ya que no cuenta con autorización municipal correspondiente.

Como parte del operativo inopinado se intervino además negocios que funcionan como hospedaje en sectores como San Benito, Centenario y las calles adyacentes a este último. De acuerdo con las anotaciones había deficiencia en la limpieza, ya que se encontró cabello en las sábanas, manchas, sarro en los lavaderos, suciedad en los cuartos. Igualmente, no tenían señalizaciones de las zonas seguras y algunos presentaban su licencia vencida.

Por el lado de la Dircetur se observó que los hoteles se promocionaban con una categorización que no les correspondía, y tampoco estaban registrados en el directorio de la oficina zonal de esta institución. “Cada entidad ha realizado la verificación de acuerdo con su competencia y requerido a los dueños de estos establecimientos que subsanen las observaciones antes de iniciar proceso sancionador”, precisó Martín Sam, responsable de la Dircetur en Chincha.

