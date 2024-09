El congresista Raúl Huamán Coronado, conocido por su lealtad al fujimorismo, intentó participar en el velorio privado del expresidente Alberto Fujimori, celebrado en la residencia familiar en San Borja. Sin embargo, el acceso le fue negado por el personal de seguridad, quienes le informaron que el evento estaba restringido únicamente a los allegados más cercanos del exmandatario.

Exclusión política

Huamán llegó temprano en la mañana para expresar sus condolencias, confiado en poder acceder a la ceremonia. Visiblemente incómodo, el congresista recibió la recomendación de asistir a la misa pública programada para las 11 de la mañana.

El incidente no pasó desapercibido, ya que Huamán, que ha sido un férreo defensor del legado fujimorista, fue uno de los pocos personajes políticos que no pudo ingresar. Mientras otros allegados de la familia Fujimori ya se encontraban dentro, el legislador se vio obligado a retirarse, dejando entrever que su relación con la familia no es tan cercana como se podría haber pensado.

Al salir del lugar, Huamán fue abordado por periodistas que cubrían el evento. Notablemente nervioso, el congresista explicó que le habían sugerido regresar más tarde, pero evitó hacer más comentarios al respecto. Su incomodidad ante las cámaras fue evidente, lo que generó especulaciones sobre su verdadero lugar dentro del círculo fujimorista.

