Dos máximos funcionarios de instituciones públicas del sector Salud y Vivienda en la región Ica han sido involucrados en una presunta compra de sus cargos, tras realizar pagos a un familiar de la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, así lo reveló un informe periodístico del programa Beto a Saber.

Involucrados en el caso

Se trata del gerente de la Red Asistencial Ica de EsSalud, José Hernández Anchante, y del jefe de la Oficina Zonal de Cofopri Ica, Danilo Cáceres Quintanilla, ambos funcionarios habrían pagado sumas de dinero hacia Adolfo Amadeo Ramírez Zegarra, primo de la vicepresidenta Dina Boluarte Zegarra, para que puedan acceder en cargos del Estado, según la declaración del denunciante, Fernando Aquije.

En el informe emitido en el canal Willax Televisión, Aquije señala que él también pagó alrededor de 50 mil soles al primo de Boluarte, para ocupar un cargo en el área de compras del Ejército del Perú, asimismo enfatizó que fue estafado ya que hasta la actualidad no ha sido designado en la plaza.

“Me propuso un cargo dentro del Ejército, yo le entregué alrededor de 50 mil soles. Me exigía que le consiga como sea el dinero porque tenía que pagar y movilizarse a Lima. Los fines de semana, él personalmente pedía la colaboración y a mitad de semana se reunía con personajes del partido en Lima, en la cuadra dos de la avenida Brasil, en el Club Apurímac. Me siento estafado por este señor y por la organización de Perú Libre, pero realmente este señor se dedicó a lucrar para su propio beneficio, ahora con esta declaración temo por mi vida”, señaló.

Asimismo, en el material periodístico del mencionado programa, se muestra una transcripción del audio correspondiente a Adolfo Ramírez, quien comenta de manera específica: “Como voy a hablar con Pedro Castillo ahora, mañana nos ha citado a 150 personas, entonces le voy a decir sobre este asunto. Ahora sobre el aspecto del dinero, mira compadre, lo que tú me has dado, lo poco que me has dado, se ha invertido en el viaje, de una y otra manera, yo te voy a colocar”, dijo.

En tanto, hasta el cierre del informe, este medio trató de recoger las versiones de los implicados, sin obtener una respuesta por ninguna de las partes.