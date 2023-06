En el distrito de Ica se ha identificado que hasta el 40 % de los colectivos son informales, esto representa cientos de vehículos que no se encuentran alineados a la reglamentación y que cada día aumenta el caótico transporte urbano que se evidencia en las calles y avenidas iqueñas, así lo informó el gerente de Transporte, Tránsito Y Seguridad Vial, Aarón García Chávez.

Sin papeles en regla

“La informalidad es de un 40 % a nivel distrital y que se ve en las principales calles, la av. Municipalidad y otros, lógicamente advertimos a los usuarios que aborden un servicio autorizado en vez de un informal que puede poner en peligro su integridad. Estamos trabajando para que el transporte regular sea a través de buses, en un ómnibus van más pasajeros y se reduce el parque automotor, irían a rutas largas de tal forma que no se afecte la economía de los usuarios, ya que en este transporte pagarán S/ 1.50 a 2 soles, a diferencia de lo que pagan diariamente pudiendo gastar hasta S/ 20 en ida y vuelta”, declaró.

Explicó que los informales se pueden identificar en la mayoría de rutas desde Ica, hacia zonas de La Tinguiña, Parcona, San José de Los Molinos, Salas, Subtanjalla, Santiago, Fonavi San Martín. Urb. Las Casuarinas y otros, donde los vehículos también son manejados por ciudadanos extranjeros sin la documentación obligatoria.

En la misma línea, indicó que actualmente se tienen registrados más de 84 empresas de taxi estación (colectivo), que se encuentran formalizadas, y que tienen un estacionamiento con los permisos municipales y medidas de seguridad, al igual que los autos con el mantenimiento adecuado y los conductores con la documentación de transporte en regla, sin embargo, en últimas verificaciones, algunas empresas presentan irregularidades que deberán ser subsanadas.

“Tenemos una gran cantidad que hace taxi estación, este nombre se corregirá porque lo que hacen es colectivo, generando rutas de transporte regular, lo cual no debería ser porque el taxi es una ruta no establecida. Hemos estado depurando información y se ha encontrado observaciones, por ejemplo, empresas que están baja de oficio, que no tiene RUC hábil y esto debe ser subsanado. Son más de 84 y cada una tiene hasta 50 vehículos autorizados”, dijo.

Amnistía vehicular

Por otro lado, García Chávez recordó a los conductores, que aún se encuentra vigente la Amnistía Vehicular 2023, que reducirá la multa en las papeletas y deudas por internamiento vehicular en Ica. Detalló que las unidades vehiculares internadas en el depósito municipal vehicular desde el 2019 a la fecha, se podrán acoger al beneficio no tributario mediante el procedimiento de cobranza coactiva con una inicial del 30 % de su deuda y así mismo la exoneración del 100 % por derecho de internamiento. Los transportistas deben acercarse a la Gerencia de Transporte para acogerse a este beneficio. Asimismo, aquellos infractores que cuenten con papeletas pendientes de pago con código graves y leves podrán acogerse al beneficio de amnistía pagando solo el 25 % del valor total de la infracción.

“Atendemos hasta 50 personas diarias por el beneficio de la amnistía y fraccionamiento con 0 depósito y durará por 4 meses. Los vehículos que no sean retirados se coordinará con el SAT Ica para el remate público, y se armarán las carpetas para que se determine cuáles serán las unidades vehiculares que serán vendidas en la modalidad de remate”, dijo.

VIDEO RECOMENDADO