Se agotó el plazo de gracia. Desde hoy se pone en marcha un nuevo plan operativo en las zonas rígidas que están ocupadas por el comercio informal y transportistas. El acuerdo arribado entre la subprefectura provincial, gobierno local y la División Policial es recuperar las calles adyacentes al Mercado de Abastos para dar fluidez al transito vehicular y peatonal. La medida busca además evitar la aglomeración en el contexto de pandemia.

Estrategia zonal

En la víspera los representantes de estas tres instituciones se reunieron para elaborar la ejecución de la estrategia que se empleará para el reordenamiento de la ciudad. Según el alcalde Armando Huamán Tasayco, se está convocando al Ministerio Público para cautelar que toda la operación se realice respetando la integridad física de los informales, así como de la policía y los municipales que participarán en la intervención.

Huamán asegura que la etapa de diálogo ya se agotó, y es que, se había dado como opción reubicar a los informales en mercados como Dante Delfino, Megamercado y otros. La evaluación municipal es que solo el 5 % de los ambulantes han optado por retirarse y en consecuencia existe aun un gran número que prefiere seguir ofertando sus productos sobre las veredas y también las pistas de Italia, Chachapoyas, Sucre y demás.

Los municipales y la policía días previos han ingresado a las zonas rígidas para solicitar el retiro voluntario de los vendedores, pero las vías siguen ocupadas y se han registrado intentos de agresión física a los serenazgos. Ante este escenario la subprefecta Hilda Pacheco, el alcalde Armando Huamán y el jefe policial coronel Miguel Talla acordaron ingresar hoy para la recuperación del espacio público.

Y no se trata solo de los ambulantes. El acuerdo es además retirar a los vehículos que aparcan en calles y avenidas pese a estar prohibido. De acuerdo con la información del sector Transporte no existen autorización de paraderos vigentes en las zonas rígidas y por tanto se destinará la grúa municipal para remolcar a las unidades de toda categoría que no respeten las normas dadas por el gobierno provincial.