Minedu instala comisión de licenciamiento de la UNICA y lanza advertencia

La viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Ana Patricia Andrade Pacora, acudió a la instalación de la Comisión Técnica para el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica a fin de que esta alcance, en el plazo máximo de un año, el licenciamiento institucional.

Andrade, que presidirá dicha comisión, reveló que la primera casa superior de estudios de estudios de Ica logró alcanzar solo 9 indicadores y quedan 35 por ser superados para lograr el licenciamiento que fue denegado por Sunedu la última semana de octubre.

“Se ha analizado los temas críticos que han llevado a la denegatoria en base al informe entregado por Sunedu. Hemos identificado los campos, luego de ello, aprobado un cronograma muy riguroso de trabajo”, dijo luego de sostener una reunión de casi tres horas con el resto de integrantes de dicha comisión.

Explicó que la Dirección General de Educación Superior Universitaria será la secretaría técnica que va facilitar la recopilación y sistematización de información.

“Se ha fijado el cronograma de reuniones ordinarias y el 15 de enero se debe estar entregando el plan de emergencia al Ministerio de Educación para su aprobación”, comentó.

Precisó que el plan de trabajo inició desde ayer e irá hasta el 15 de enero próximo con la recopilación de información. Para ello, se ha otorgado el plazo de una semana para que la UNICA recopile información abundante y diversa.

Añadió que luego de analizar la documentación se generarán las propuestas y el informe preliminar que será revisado y ser entregado el 15 de enero.

“Se ha identificado la falta de transparencia. El portal de la universidad no entrega toda la información. Hay planes académicos, documentos de gestión que no están suficientemente alineados a la Ley Universitaria. Son 35 indicadores los que no han sido cumplidos y solo 9 indicadores cumplidos”, dijo.

Andrade señaló que sí es posible que en menos de aun año se levanten los 35 indicadores.

“Es posible remontar en menos de un año. Ahora hay una mayor conciencia y responsabilidad de parte de la propia universidad que todos tenemos que trabajar de forma conjunta. Si trabajamos es posible remontar estas condiciones de calidad”, remarcó.

Agregó que el plan de emergencia va determinar el plazo de subsanación de cada uno de los indicadores no alcanzados.

“Después de la entrega de información tenemos 45 días para elaborar el plan de emergencia. Luego de su aprobación corre la implementación del plan en seis o 7 meses; y el máximo de un año para alcanzar las condiciones”, subrayó.

De otro lado, la viceministra dijo que el plazo máximo para entregar la información por parte de la universidad es el viernes de la próxima semana (29 de noviembre).

“Si esto no ocurriera a tiempo, podría llevar definitivamente a la suspensión del trabajo de la comisión y entraríamos a otra etapa de reorganización. Si existe algún obstáculo de la comisión pasaríamos a la reorganización”, advirtió.

SOBRE EL EXAMEN DE ADMISIÓN. Al respecto de los pedidos del gobernador regional, Javier Gallegos Barrientos, y de otras autoridades, padres de familia y los propios postulantes para llevar a cabo el examen de admisión 2019-II, la viceministra aseguró que esto no se podrá realizar.

“Las normas lo establecen con mucha claridad. Una vez que hay una denegatoria se suspende los exámenes de admisión. Estamos defendiendo el derecho del estudiante de no solo acceder a la universidad, sino es acceder a un servicio de calidad . En estos momentos la universidad no presenta las condiciones”, dijo Andrade en una entrevista exclusiva a Correo Ica.