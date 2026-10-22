La representante iqueña Mónica Guillén, participó en un importante encuentro internacional en Santander, España, que reunió a autoridades, líderes políticos, especialistas y jóvenes de diferentes países para debatir los desafíos de la economía mundial y desarrollado en la ciudad de Santander, al norte de España, bajo el lema “La era de la fragmentación: desafíos para la prosperidad económica y cooperación global”.

Liderazgo internacional

El evento congregó a destacadas personalidades internacionales, entre ellas María Antonieta Mejía, vicepresidenta de la República de Honduras; Jorge Rodríguez, ministro de Cultura y Juventud de Costa Rica; y Pedro Duval, secretario general del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, además de presidentes, expresidentes, ministros, profesionales, representantes de organismos internacionales, universidades y jóvenes líderes.

Durante el foro se abordaron temas de relevancia mundial, como el liderazgo internacional, las tendencias económicas, los conflictos comerciales, la seguridad internacional, el Estado de derecho, el cambio climático, la revolución tecnológica, la cooperación público-privada y la sostenibilidad intergeneracional.

“Es un orgullo representar al Perú y, aún más, a mi ciudad de Ica”, expresó Guillén, quien también manifestó su agradecimiento a Jacobo Pombo, presidente del Global Youth Leadership Forum; Giorgiana Martinezgarnelo, directora general de la organización; y Celeste Rolando Quiroz, delegada de Perú, por hacer posible esta experiencia.

La representante iqueña destacó la importancia de estos espacios internacionales para ampliar conocimientos, construir alianzas y contribuir al desarrollo de nuevas perspectivas de liderazgo.

Cabe mencionar que Monica Guillen, viene destacando en diversos eventos internacionales como oratoria y más recibiendo el reconocimiento y medallas de honor por su excelente participación.

Finalmente, expresó su gratitud por la experiencia vivida en Santander, una ciudad que calificó como única, y por formar parte de un encuentro que dejó valiosos aprendizajes y recuerdos inolvidables.

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