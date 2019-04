MPI busca cómo rescincir contrato con DIESTRA

Síguenos en Facebook

La alcaldesa provincial de Ica, Emma Mejía, adelantó que después de Semana Santa se definirá el contrato con la concesionaria Diestra SAC. La burgomaestre adelantó que luego de esa festividad se tendrá el informe de asesoría legal y las diferentes gerencias de la comuna al respecto.

En diálogo con la prensa, Mejía dejó entrever que los asesores legales estudian la posibilidad de romper el vínculo contractual aunque sea un “contrato, bien amarrado”.

“Lo estamos evaluando. No es fácil disolver el contrato. No es tan ligero decir que mañana se anula el contrato”, comentó Mejía y declaró que después de Semana Santa se reunirá con los directivos de la empresa de limpieza.

En ese sentido, recalcó que no es fácil poner fin al contrato firmado en agosto del 2005 porque quedaría pendiente de pagar la deuda que mantiene el Municipio y sumado a ello, diversas penalidades.

La autoridad municipal descartó también acceder al reajuste económico exigido por la empresa porque esto llevaría aceptar la propuesta de pagarles 499 mil soles al mes por el servicio que brindan.

DESACUERDO. “Te firmo y acepto el contrato para quedar bien contigo. Yo siempre he dicho 'quiero quedar bien con el pueblo y no con la empresa privada'”, dijo y reiteró que el aumento propuesto es inviable porque el servicio no es el adecuado.

“He consultado a los gerentes de cómo hacer el aumento cuando la ciudad sigue inundada de basura”, comentó y declaró que el Municipio, con la poca maquinaria que viene reparando, apoya a la empresa en el recojo, pero que esto sigue siendo insuficiente por la fuerte acumulación de residuos sólidos.

Mejía reconoció que el reajuste económico se debe realizar cada año, conforme establece el contrato, pero que no pueden “hacer negocio con una persona o querer aumentar un pago cuando el trabajo que te ofrecen no es el adecuado”.