En el auditorio de la Comisión de Derechos Humanos de Ica (Codeh Ica). Se realizaron dos días de “Agenda Mujer, con la asesoría técnica en la Implementación de Políticas Públicas desde un Enfoque de Justicia de Genero, por la ex presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez Chuquilín. En los dos días de actividad (14 y 15 de setiembre), las mujeres organizadas de la región Ica dialogaron sobre la realidad del país y establecen los lineamientos de los 7 ejes de trabajo de la agenda, que fue organizada por Codeh Ica.

Se reunieron

Se tuvo la participación de mujeres autoridades, mujeres dirigentes de Marcona, mujeres trabajadoras de la agroexportación de sindicatos, trabajadoras del hogar, agentes comunitarias, dirigentas comunales territoriales, mujeres lideresas de organizaciones de la sociedad civil (Parcona, Pachacútec, Salas), mujeres de frentes de sociedad civil y otros.

“Estamos aquí en Ica, porque hay un movimiento muy interesante de mujeres con liderazgo a nivel de organizaciones, a nivel social, y que realmente han entrado en una reflexión muy importante que es como recuperamos el rol de las mujeres, como planteamos nuestras propias agendas y sobre todo en este momento que estamos en una etapa muy crítica en el país, y hay mucho retroceso para las mujeres”, declaró la ex premier.

Se enfatizó sobre la eliminación de la ley de paridad horizontal en las listas de candidaturas para elecciones generales, regionales y municipales. La norma exigía que las candidaturas estuvieran compuestas en igual medida por mujeres y hombres, y ha sido suprimida. También sentenció las graves problemáticas en las empresas agroexportadoras, ya que las mujeres expusieron falta de accesibilidad a los baños, son víctimas de acoso laboral en los fundos, hay insuficiente agua, problemas a la piel por contacto con químicos y rayos ultravioletas y otros.

“Nos han eliminado la ley de paridad y alternancia, nos quieren eliminar el Ministerio de La Mujer, han realizado una serie de reformas para eliminar el enfoque de género, el lenguaje inclusivo, todas esas cosas nos dan un diagnóstico, de que estamos en un franco retroceso y ahora estamos reunidas porque queremos reflexionar y responder a eso. Las mujeres hemos tenido luchas largas e históricas y debemos retomarlas porque no podemos permitir que un gobierno liderado por una mujer que no nos representa, y el congreso se permitan tantos atropellos a nuestros derechos, exponernos a más violencia y eso no lo podemos permitir”, añadió Vásquez Chuquilín.

Las mujeres lideresas en la actividad también expusieron sobre las condiciones desiguales en sus trabajos, preocupación por acoso político y plantearon temas relacionados a la mejora en la salud física, mental y laboral, “todo eso se va precarizando más en esta región y es muy importante que planteen esa agenda, porque debe entrar en debate como se elaboran las políticas y como responde el Estado, tenemos un Estado que en este momento no le interesa el país”, añadió la ex titular da la PCM.

Cabe señalar que, “Agenda Mujer”, se se creó con la participación de más de 500 mujeres de 35 organizaciones de diversos sectores de la región Ica. Durante su diseño se promovió el dialogo e intercambios con mujeres de cuatro provincias, y se ha diseñado propuestas en el marco de las políticas públicas en salud, educación, género, derechos humanos, regionales, nacionales e internacionales.

