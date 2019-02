Municipio deja sin vaso de leche a niños de Pueblo Nuevo

Síguenos en Facebook

En la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, provincia de Chincha, no se tomaron acciones inmediatas para solucionar el desabastecimiento del Programa de Vaso de Leche (PVL), según denunció el regidor Benito Juárez Limachi.

Esto perjudicó a los niños, gestantes, adultos mayores, personas de escasos recursos económicos y vecinos afectados con tuberculosis, quienes por normativa son los beneficiarios de esta asistencia social.

El concejal indica que desde la primera semana de enero ya se conocía que no había insumos para la atención de este programa. Y que a pesar de que la situación fue comunicada a la oficina de abastecimiento por la coordinadora a cargo del Vaso de Leche, Carmen Portilla, -conforme ella misma lo señala durante su participación en una sesión de concejo- no se dio solución inmediata para no perjudicar a la población.

Contrato. Juárez señala que existía la posibilidad de ampliar el contrato con el proveedor anterior para evitar que no falte el suministro, pero que esta opción no se adoptó. El desabastecimiento fue llevado a sesión de concejo y recién el 30 de enero de este año se acordó “declarar el desabastecimiento inminente de los productos del PVL por el periodo de tres meses y paralelamente iniciar el proceso de licitación por los meses siguientes”.

“No se puede privar a la población teniendo esa emergencia cuando se tenía en manos la herramienta de hacer una extensión del contrato. Al haber no usado eso y esperar hasta fin de mes para aprobar en una sesión de concejo es un problema muy grave porque la población no ha contado con ese beneficio todo el mes de enero. Si estamos en la lucha contra la anemia lo que se ha hecho no apoya, no aporta a esa lucha”, precisó el concejal.

De otro lado, dijo que por pedido del regidor Paulo Uculmana se aprobó -en la sesión- realizar una auditoría a la última gestión edil, no considerando y dejando de lado las administraciones de Mariella Ormeño, y la de Lucio Juárez, a pesar que hubo otro pedido para que estos gobiernos también sean auditados. “Esto nos priva de conocer, tanto a los regidores como a la población, en qué situación dejaron la Municipalidad de Pueblo Nuevo los anteriores alcaldes”, puntualizó.