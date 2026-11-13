Un ciudadano venezolano de 33 años fue detenido por efectivos de la Policía Nacional durante un operativo de control de identidad realizado en el cruce de Puquio, en el distrito de Vista Alegre, en Nasca, luego de que correose encontraran en su poder varias bolsas con sustancias que presentarían características similares a drogas ilícitas.

Sujeto detenido

La intervención se desarrolló el miércoles 11 de noviembre, entre la 1:00 y las 2:00 de la tarde, como parte del operativo policial denominado “Control de Identidad-2026”, ejecutado por personal de la Comisaría de Vista Alegre.

El intervenido fue identificado como Yojan Wesslis Díaz Sánchez (33), de nacionalidad venezolana, quien fue detenido por la presunta comisión del delito contra la salud pública, en la modalidad de promoción y favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, en agravio del Estado peruano.

Durante el registro, los efectivos policiales encontrcorrcccccaron cuatro bolsas transparentes tipo chupetera que contenían hojas secas, tallos y semillas de color verdoso, aparentemente cannabis sativa (marihuana). Asimismo, hallaron otras ocho bolsas del mismo tipo con una sustancia pulverulenta de color blanco cremoso, cuyas características serían similares a las del clorhidrato de cocaína.

Además, la Policía decomisó tres máquinas de cortar cabello, un peine con mango de madera, una tijera de color negro, un equipo celular de marca ZTE y una casaca negra con el logotipo de Nike. También fue incautado un vehículo comenor, tipo motocicleta scooter, marca Barsha, con placa de rodaje N° 84096Y.

Recuperan motocicleta

En otra intervención policial, efectivos de la Policía Nacional del Perú recuperaron una motocicleta que registraba una requisitoria vigente por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo de vehículo, durante el operativo policial denominado “Amanecer Seguro 2026”, desarrollado en el distrito de La Tinguiña (Ica).

La intervención se llevó a cabo el 11 de noviembre, aproximadamente a las 5:30 de la mañana, en la avenida Victoria Gotuzzo, donde los agentes policiales realizaron las acciones de control y verificación correspondientes.

El vehículo recuperado es una motocicleta de placa de rodaje MF11057, marca Wansin, modelo WX70PY, de color azul, cuya situación fue confirmada durante el operativo policial.

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