La recomendación de Contraloría de iniciar acción penal en contra del ex alcalde de Vista Alegre (Nasca), José Luis Gutiérrez Cortez y otros trabajadores, ha quedado en la incertidumbre. Ello tras una obra para agua que debió ejecutarse en el periodo 2015-2018 para diversos asentamientos humanos en el distrito, sin embargo, hasta la fecha la población sigue en el olvido.

Exhaustivo control.

Según el Informe de Auditoria N°005-2023-2-0407-AC, sobre la “Contratación de servicios de consultoría y ejecución de obra: instalación de pozo tubular, reservorio de cabecera y líneas de impulsión y conducción para mejoramiento del servicio de agua potable en los anexos Nueva Villa, María Reiche Newman, Virgen de Chapi y 28 de Julio (Vista Alegre-Nasca). La contraloría hizo auditoria a un monto de 4 millones 980 mil 731.80 soles con el objetivo de determinar si los procesos de contratación de consultoría y ejecución de la obra, se realizaron conforme a la normativa aplicable.

La entidad auditada fue la Municipalidad Distrital de Vista Alegre y la comisión de control pudo evidenciar que se realizó el otorgamiento de la buena pro a postor que no acreditó los requerimientos técnicos mínimos para estudio hidrogeológico, “se le otorgó la buena pro a la empresa Proyecto Civiles y Electromecánicos S.R.L, por 32 mil 536 soles, pese a que no cumplió los requerimientos técnicos exigidos en las bases con relación a experiencia del personal de “responsable técnico” y “técnico”, aun así se permitió que el postor pase a la etapa de calificación y gane la buena pro”, se lee en el informe.

En la auditoria también se alerta que se otorgó la buena pro para estudio de pre inversión, a postor que no acreditó los requerimientos técnicos mínimos, ni la experiencia de su personal propuesto y puntaje mínimo para acceder a la evaluación de su propuesta económica, “se evidenció que el comité especial permanente admitió y calificó al postor Consorcio Cero Blanco, pese a que este no cumplía los requerimientos técnicos mínimos con relación a la experiencia del personal propuesto (...), pese a ello se favorecieron con el otorgamiento de la buena pro por 60 mil soles”, se lee en el documento donde también se advierte que se pagó el estudio de pre inversión sin sustento en la ubicación de la fuente de agua y el caudal requerido, lo cual afectó la transparencia e imparcialidad en los actos de gestión.

Asimismo, el Municipio de Vista Alegre, mediante adenda, modificó las condiciones de pago del servicio de consultoría para la elaboración de expediente técnico, posibilitando un pago parcial adelantado del 30% a favor del contratista antes de la entrega del expediente técnico, afectando la imparcialidad en los actos de gestión. Finalmente, se advierte sobre actos preparatorios de proceso de selección para elaboración del expediente técnico, restringió la participación de postores, con admisión de oferta de postor único que incumplió requisitos y estaba impedido de participar, en cuya evaluación se asignó puntaje que no correspondió, con conformidad y aprobación de su entregable pese a no definir la fuente de agua, trajo como consecuencia que la inversión pública por 2 millones 951 mil 090,82 soles no cumpla su finalidad, encontrándose la obra paralizada.

La Contraloría recomendó al procurador público especializado en delitos de corrupción, iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de las observaciones. Se halló presunta responsabilidad penal en José Luis Gutiérrez Cortez, quien fue alcalde en el periodo del 2015 al 2018, también en Katy Luisa Cancho Altamirano, Artur André Álvaro Fura, Sharik Leonid Fernández Galarza, José Emilio Rojas Coelho y José Alexander Antaya Herrera.

VIDEO RECOMENDADO