El paro minero se radicaliza en la provincia de Nasca, donde se han concentrado más de 3 mil mineros artesanales exigiendo la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). En esa jurisdicción, los vehículos de carga pesada, buses interprovinciales y otros, deben esperar hasta 11 horas en la vía, hasta el horario de la tregua.

Realizan tregua

Desde el martes 19 de noviembre, se registra el paro de mineros en la provincia nasqueña, actualmente se concentran en los kilómetros 447, 448 y Km. 450 de la carretera Panamericana Sur, donde los miles de manifestantes que también integran el FENAMARPE, muestran su rechazo al proyecto de Ley MAPE en el Consejo de Ministros, normativa busca reemplazar el Reinfo para regular la pequeña minería y minería artesanal, sin embargo, ha sido rechazada por los dirigentes mineros, quienes la consideran una propuesta “inviable”.

El Poder Ejecutivo y Poder Legislativo no han logrado solucionar el pliego de reclamos, por ello los mineros artesanales, en sus primeros días de paro bloquearon la vía nacional por 2 y 3 horas, luego la carretera estuvo bloqueada hasta por 5 horas y después 1 hora de tregua, sin embargo la medida de lucha se radicaliza y el lunes 25 de noviembre bloquearon los tramos de la Panamericana Sur desde las 8:00 de la noche, para luego liberarla ayer a las 7:00 a.m. es decir las unidades de carga pesada, pasajeros en buses interprovinciales desde Arequipa, Cusco, Moquegua, Tacna con destino a Lima y otros, debieron esperar hasta 11 horas por la tregua, sin embargo, la pista solo fue liberada hasta las 8:45 de la mañana de ayer y la bloquearon nuevamente.

Ayer, también llegaron en buses un contingente policial de 120 agentes de la División Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) en apoyo de los efectivos del Frente Policial Ica, quienes trabajan por el tránsito, el orden y el control en las vías públicas.

“La Dinoes al momento que ha pasado nos han hecho saber que mientras nosotros no caigamos en excesos, tenemos derecho a la protesta. El Estado tiene que reaccionar, nos han pedido que sigamos trabajando con el tema de las treguas, no es que porque ellos (Dinoes) han venido, hemos abierto, no es así, porque ya teníamos programado una tregua”, declaró una representante de los mineros.

En tanto, La Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel Nasca), informó que, por la falta de acuerdo entre los mineros artesanales y el Gobierno, hoy miércoles 27 de noviembre las clases serán únicamente virtuales.

“Se informa a la comunidad educativa de Nasca que, debido a la falta de consenso entre los mineros artesanales y las complicaciones en las vías de comunicación, el miércoles 27 de noviembre de 2024 no se realizarán clases de manera presencial. Las actividades académicas se desarrollarán de forma virtual. Se solicita a los directores garantizar el desarrollo adecuado de las sesiones planificadas”, se lee en el comunicado.

