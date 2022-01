Obra de Huamanpali registra demora sin que exista sustento en Chincha.

La Municipalidad Distrital de Alto Larán tenía hasta el 8 de diciembre de 2021 para iniciar el plazo de ejecución de la obra “Mejoramiento del camino vecinal IC 514 tramo: Hacienda Larán-Calera-CC.PP. Huamampali”. Pero, esto no fue así. Según el informe N°30550 de la Gerencia de Control de Ica existe demora sin que exista un “informe técnico que lo sustente ni adenda que lo formalice”.

Según la documentación del órgano de control con fecha 23 de noviembre de 2021 el gobierno local suscribió el contrato N° 050-2021 con el Consorcio Fortaleza, integrada por AP Contratistas Generales S.A.C., Quevedo Jiménez César Augusto y C&P Consultores y Ejecutores S.A.C. La finalidad, efectuar la obra del camino vecinal, siendo el monto contractual de 3 millones 480 mil 826.28 soles.

Evidente demora

La comisión de control recopiló información al respecto el 15 de diciembre. Se evidenció que hasta ese entonces no se había designado al supervisor de la obra, y que tampoco había fecha exacta para realizar la entrega del terreno. “De lo expuesto, se puede apreciar que a la fecha no se han cumplido con las condiciones establecidas en el contrato, bases y normativa aplicable por lo que no se ha formalizado el inicio a la ejecución de la obra”.

Sumado a ello, la gestión de Fidencio Lliuya solamente había comunicado de manera verbal al contratista respecto a la postergación del inicio del plazo de ejecución, no se había emitido ningún documento que sustente la postergación y no se había suscrito adenda alguna. El órgano de control señala que al presentarse este escenario el Consorcio podría solicitar la resolución del contrato y el reconocimiento de daños y perjuicios.

Además, esto genera retrasos en la culminación y puesta en funcionamiento del proyecto en perjuicio de la población de Alto Larán. Ante estos hechos se recomendó al alcalde Fidencio LLiuya que adopte las acciones preventivas y correctivas que correspondan. Asimismo, deberá de comunicar a la comisión de control sobre las medidas que implementará respecto a las observaciones detectadas en el citado informe.