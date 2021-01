Vecinos del distrito de Grocio Prado, en Chincha, ha denunciado que un grupo de personas los instan a firmar el documento de recolección de firmas para la revocatoria del alcalde del lugar a cambio de ivermectina gratuita, informó Canal N.

Incluso, una habitante del lugar aseguró que no fue advertida de que el documento que estaba firmando un documento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“A mí me han sorprendido, engañado. Dijeron que iban a dar ivermectina, con este documento me hicieron firmar y me di cuenta que era un documento de la ONPE”, sostuvo.

Pablo Castilla, promotor de la revocatoria, indicó que no se obligó a nadie a firmar el documento y que ha ofrecido totalmente gratis la ivermectina a quienes apoyan su causa.

“Estamos recolectando las firmas para la revocatoria, pero aparte estamos regalando ivermectina, regalando, no le estamos dando S/1 a toda la gente. El que quiere no firma”, comentó.

Ciudadanos del lugar han denunciado el hecho antes las autoridades. No obstante, el proceso de revocatoria continúa, puesto que no se han dictado medidas de suspensión.

