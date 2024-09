Con mucho malestar representantes de diferentes organizaciones de pescadores, alzaron su voz de protesta solicitando la intervención del Gobierno Regional para la construcción de los nuevos desembarcaderos de pescadores, situación que los viene aquejando desde hace mucho tiempo.

Sesión

Esta situación se dio a conocer en la frustrada sesión de consejo regional que estaba programada por el día de ayer 20 de setiembre y que terminó suspendida por falta de quorum, asistiendo solo Ana Bendezú Flores, Hernán Herrera Morán, Luis Castro Makabe, Ángel Macazana Ordóñez y Rosario Gamonal. Los consejeros que si acudieron pudieron escuchar a los pescadores consignando que lamentablemente solo se procedía a dialogar más no a elevar algún acuerdo oficial por la falta de quorum.

Los pescadores que dialogaron solicitaron la inmediata construcción de un nuevo muelle artesanal en el distrito de San Andrés ya que el que está en la actualidad se viene destruyendo a pedazos a vista y paciencia de las autoridades regionales y nacionales. Señalaban que no se invierte ningún ladrillo por años, exclamaron que no hay voluntad política de la región, no esperen que se termine de colapsar todo el muelle para recién actuar. Muy indignados los propios pescadores alzaron su voz de protesta ante los consejeros que se quedaron a escucharlos, señalaron que es una total falta de respeto ante el pueblo la inasistencia de los demás consejeros regionales y que estarían pronto por emitir un pronunciamiento en conjunto de la cruda problemática que vienen viviendo.

