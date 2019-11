Piden ayuda para capturar a implicado en accidente de tránsito

Síguenos en Facebook

Una mujer fue atropellada por un conductor de un auto Tico en el sector de El Guayabo, en la urbanización San Joaquín y se dio a la fuga. El hecho ocurrió el último domingo en horas de la noche y ahora la mujer necesita ser atendida en el hospital.

Según la víctima, Lucymar Verónica Uculmana, el conductor del vehículo, de placa de rodaje FO9-053 , fue identificado como Ricardo Gómez Ramos y actualmente se encuentra como no habido.

La mujer también contó que si no fuera por sus amigas, no se habría podido identificar al conductor pues, hasta la fecha, la PNP no ha notificado al responsable del accidente.

LOS HECHOS. El siniestro se produjo cuando la mujer junto, a un grupo de personas, se retiraba de un local del sector mencionado y fue atropellada por el auto.

Testigos del hecho sostienen que el presunto causante del accidente también se encontraba en el mismo local junto a otras personas y no se descarta que haya estado libando.

La fémina señaló que, tras ser abandonada por el conductor llegó, hasta el Hospital para ser atendida por las heridas que tenía, pero le negaron la atención ya que el Sistema de Salud Integral (SIS) no cubre accidentes y necesita que el SOAT sea activado.

La víctima también aseguró que tras ocurrido el accidente, pasó dosaje etílico y que este arrojó como resultado negativo. Ella aclaró esto pues, afirma, se quería dar a conocer que cuando ocurrió el accidente, ella también se encontraba en estado de ebriedad. La mujer ha pedido a PNP realizar los operativos para capturar al sujeto que se encuentra desaparecido y, aseguró que no obtuvo respuestas de las autoridades.

MEDICAMENTOS. La mujer reveló que necesita realizarse diferentes placas en el cuerpo para conocer la magnitud de sus heridas y además, requiere dinero para comprar los medicamentos que le fueron recetados en el hospital.