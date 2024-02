Un joven realizó una denuncia pública por su despido considerado por el declarante como arbitrario ya que no reunirían pruebas fehacientes de una denuncia de cobranza realizada en el nosocomio San Juan de Dios, informó Carlos Aparcana Ramírez.

Denuncia

“Entré como trabajador del SIS en el Hospital San Juan de Dios, en enero del 2022, como trabajador de la ventanilla 5 hasta julio, luego en enero 2023 ante tanta insistencia logré obtener el puesto hasta el día 9 de febrero de 2024, día que fui llamado a la administración del nosocomio y me informan, que en un mensaje de messenger llegó un aviso que habría cobrado a un paciente por pasar su SIS al hospital, al consultar identidad de la persona (pregunta el hospital), responden en el mensaje que solo supo que se llamaba Carlos”, manifestó Carlos Aparcana.

Además, “yo trabajo como digitador del SIS, más no tengo contacto con las personas que acuden al hospital, y que me despidan sin ninguna prueba fehaciente o memorándum la cual confirme alguna cobranza realizada por mi persona no hay, hace un llamado a la Dirección Regional de Salud a tomar estos casos, así como a la Sunafil que venga a supervisar mi caso que lo considero injusto”, señaló muy mortificado Carlos Aparcana.

Finalmente, pide una investigación exhaustiva porque “nunca cobré a ningún afiliado al SIS que se vea las cámaras de seguridad, que acuda y me señale si mi persona le cobró, espero que de una vez por fin alguna entidad vele por los jóvenes que trabajamos honestamente para salir adelante”, indicó el agraviado.

De parte del hospital, no se ha visto algún comunicado al respecto de esta acusación, por lo que se espera que en los siguientes días emita pronunciamiento. Asimismo, ha solicitado una copia de la denuncia de la supuesta persona afectada ya que estarían manchando su nombre.

VIDEO RECOMENDADO