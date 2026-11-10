Una situación de indignación y preocupación afrontan numerosas familias del centro poblado Santa Rosa, en el distrito de Independencia (Pisco), luego de que más de 20 viviendas resultaran afectadas por la inundación de aguas provenientes de los canales de riego. Los vecinos denuncian que este hecho se habría producido por un presunto descuido en el control y manejo del recurso hídrico, ocasionando daños materiales y poniendo en riesgo la tranquilidad de decenas de familias.

Desborde en la zona

Los pobladores perjudicados dirigen sus cuestionamientos contra los responsables de la administración y distribución del agua, particularmente contra la Comisión de Regantes de Cabeza de Toro. Ante la magnitud de lo ocurrido, los afectados anunciaron que presentarán una denuncia ante las autoridades competentes, con el propósito de que se investiguen las circunstancias de la inundación y se determinen las responsabilidades correspondientes.

La emergencia habría ocasionado daños en el interior de más de 20 inmuebles, generando malestar entre los moradores, quienes cuestionan la falta de medidas preventivas para evitar este tipo de incidentes. Las familias exigen esclarecer si existieron deficiencias en el manejo de las aguas, falta de mantenimiento de la infraestructura hidráulica o un presunto incumplimiento de las obligaciones de los responsables del sistema de riego.

Asimismo, los afectados demandan la intervención de la Junta de Usuarios de Agua de Pisco y de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), a fin de que se realice una evaluación de los daños, se investigue lo ocurrido y se adopten medidas urgentes para impedir nuevas inundaciones.

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