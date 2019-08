Prefecto anuncia que va a “erradicar a los extranjeros” en Ica

Síguenos en Facebook

El prefecto de Ica, José Luis Escate Espinoza, anunció el inicio de operativos contra los ambulantes extranjeros que desde hace varios meses han tomado diversas calles de la ciudad.

“El operativo va ser para todos los extranjeros que estén apostados en la calle y que realicen actos delictivos. Se va verificar en qué situación están sus trámites documentarios y en qué condiciones se encuentran residiendo en el país”, adelantó el representante del gobierno nacional.

Asimismo, dejó en claro que en caso de no contar con los documentos necesarios, los extranjeros serán puestos a disposición de la PNP para que vean su situación migratoria y, en caso extremo, sean deportados a su país.

“Estamos esperando que el Ministerio del Interior implementen un APP para que puedan ver el tema migratorio de todos los extranjeros desde su equipo celular y así salir a realizar los operativos en diferentes puntos de la ciudad”, explicó.

MEDIDAS. Escate Espinoza sostuvo que la mayoría de venezolanos en Ica son ambulantes que han tomado la plaza de Armas y denunció que “actúan de mala manera” contra los serenos que intentan retirarlos.

“Gran mayoría de ambulantes creen que la plaza de Armas es su chacra y la mala actitud es de (los) venezolanos que venden café. Específicamente quieren agarrar (la plaza) como un mercado. No se lo vamos a dejar, porque he visto la mala actitud de los extranjeros de querer pegarles (a los serenos). La plaza de Armas no es un mercado y se respeta”, señaló.

La autoridad, también sostuvo que se va a trabajar de manera dura, con el apoyo de la PNP, el Ministerio Público y el serenazgo municipal, para erradicar a los malos venezolanos que se encuentran tomando las vías públicas.

“La gran mayoría de venezolanos en Ica vienen generando malestar y quieren tomar la plaza de Armas como si fuera su chacra, no vamos a permitir que pueda suceder esto”, puntualizó