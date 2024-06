A primeras horas de la mañana un gran número de agricultores y dirigentes de comisiones de regantes del valle de Pisco, protestaron en forma pacífica en los exteriores de la Agencia Agraria de Pisco, donde se encuentran las oficinas de la Junta de Usuarios de Agua de Pisco que tiene como actual presidente a Alejandro Mauro Saravia Corahua, y recae sobre él una serie de denuncias por parte de los agricultores.

Protesta

Llegaron con arengas, gigantografías y hasta un muñeco simbolizando una rata. Los carteles decían fuera incapaces, basta de corrupción, no a la malversación de fondos, no a las compras dolosas, no a la usurpación de funciones, no al abuso de autoridad, no al diezmo de proveedores por el mal manejo económico de la maquinaria (excavadora).

En declaraciones al diario Correo, José Lévano Santos, presidente de la comisión de Cabeza Toro, informó que esta medida es por una serie de denuncias hasta penales efectuadas contra la actual directiva de la Junta, dijo además que todos los agricultores se encuentran indignados por los presuntos actos de corrupción que se estarían cometiendo en la actualidad.

Asimismo, en las afueras del local realizaron una olla común y manifestaron que permanecerán en el lugar hasta que los dirigentes actuales se pronuncien o renuncien al cargo. Horas después llegó Alejandro Saravia acompañado con un efectivo policial para ingresar a las instalaciones de su oficina. Después de un tenso diálogo acordaron llevar a cabo una asamblea general este 23 o 24 de junio.

Cabe mencionar que el 22 de abril fue presentada una denuncia contra Alejandro Saravia en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa solicitando se aperture la investigación preliminar por el presunto delito contra el patrimonio en su figura de apropiación ilícita común y administración fraudulenta, peculado doloso y malversación.

VIDEO RECOMENDADO