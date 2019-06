Bebé recién nacido muere tras de ser abandonado en un basural

Síguenos en Facebook

Abandonado a la intemperie en un basural, con el cuerpo desnudo y aún pendiendo de aquel cordón umbilical que por nueves meses lo mantuvo unido a su madre, fue hallado sin vida un bebé recién nacido. Personas desnaturalizadas, que se encuentran en proceso de ser identificados, llevaron a la indefensa criatura hacia la Av. Julve Ciriaco, sector de Chacarita, en el distrito chinchano de Sunampe, donde finalmente lo abandonaron a su suerte.

EL HALLAZGO

Ayer, en horas de la madrugada, varios vecinos refieren que escucharon los lamentos de un bebé durante mucho tiempo, pero nunca imaginaron que este ocurría en la vía pública.

Había un neonato que rompía en llanto y soportaba en su desprotegido cuerpo el descenso de la temperatura que viene dándose en la región desde hace varias semanas.

Nadie pudo auxiliar oportunamente a este niño que acaba de venir al mundo solo para ser víctima de la crueldad y morir en medio de despojos que a diario se arrojan a las calles de la ciudad.

Cuando amaneció, los pobladores empezaron su rutina diaria y al a recorrer la citada avenida y se dieron con el macabro hallazgo.

El bebé, que según las autoridades no llega a los días de nacido, ya había muerto en el basural.

La policía confirmó lo sucedido y requirió el apoyo del fiscal de turno para llevar el cuerpo a la morgue de Alto Larán y se puedan realizar los exámenes para identificar a los padres del neonato.

No se descarta que el parto haya sido asistido por personas de dudosa reputación que basan sus prácticas con medios no convencionales y por ello no existan registros del nacimiento del menor. La policía solicita apoyo para identificar a quienes estén detrás de este macabro suceso.