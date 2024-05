A los 72 años, el regidor de la Municipalidad Provincial de Ica, Teófilo Agustín Guillen Antezana, ha fallecido. Su hija, Mónica Guillen en una transmisión en vivo por Facebook, confirmó el deceso de su progenitor, quien luchaba contra el cáncer.

Ejemplo de familia

“A los amigos de mi señor padre, darles a conocer su sensible fallecimiento el día de hoy (19 de mayo) a las 07:25 a.m., (..), Mi padre ya venía padeciendo de un cáncer, como familia hemos hecho todo lo posible para que mi padre no sienta este dolor, hoy Dios ha decidido llevarlo, cogerlo en sus brazos y como hijos de Dios aceptamos su voluntad, sus restos de mi señor padre estarán siendo velados en la avenida Caracas 368 en La Tinguiña, gracias a toda las personas que llamaron, mi padre hoy descansa y deja de sentir los dolores de esta terrible enfermedad, lo estaba consumiendo, como es el cáncer”, dijo.

El ex gobernador regional, Javier Gallegos Barrientos, yerno de Guillen Antezana, también emitió un post en redes sociales, donde lo recordó como un ejemplo de familia, y comprometido en servir a la población.

“Hoy nos despedimos de un hombre que nos acompañó durante 72 años. Lo conocí hace treinta años: era un hombre de negocios, comerciante, amante del deporte, honorable, un ejemplo de familia y siempre estuvo comprometido en servir a los demás desde una edad temprana. Fue regidor durante dos períodos en el distrito de La Tinguiña y hasta hoy en la provincial de Ica. Como yerno, me impactó presenciar el sufrimiento de la familia debido a una enfermedad tan devastadora como el cáncer. Mónica mostraba fortaleza frente a su familia, pero en la privacidad de la soledad se veía muy afectada, pasando muchas noches en vela. Mónica, hoy comparto tu dolor y estoy aquí para apoyarte. Es un “hasta luego”, Teófilo”, escribió.

Homenaje a regidor

Ayer, la Municipalidad Provincial de Ica, realizó el domingo cívico en homenaje al regidor provincial de Ica, donde se dio a conocer las condolencias de parte del alcalde de Ica, Carlos Reyes, cuerpo de regidores, funcionarios y trabajadores municipales, hacia la familia Guillen Tuanama, por la irreparable pérdida. También se realizó el izamiento de la bandera a media asta.

Sus colegas regidores recordaron a Teófilo Guillen como un líder social, dispuesto a luchar por las causas justas y su pasión por el servicio público, que lo llevó a dedicar gran parte de su vida a trabajar por el desarrollo de las comunidades.

“Es muy inmensa la pérdida de nuestro colega Teófilo Guillen, desde aquí mis condolencias a toda su familia, yo creo que va ser una perdida irreparable porque era un caballero de respeto total, tanto en la vida personal y en el concejo municipal”, dijo el regidor provincial Epifanio Quispe.

“Una gran pérdida para la familia Guillen, para la municipalidad provincial también, porque siempre se desempeñó como un gran regidor, a carta cabal, siempre dio todo de si por su población, sabíamos que venía un poco desgastado de salud, pero, aun así, el señor Guillen, dio todo por este pueblo iqueño”, añadió el regidor José Luis Escate.

“Estamos muy apenados por la triste partida de nuestro compañero, el regidor Teófilo Guillen, que, hasta el último momento, estando mal de salud, ingresó al pleno del consejo municipal, pero con el compromiso de aportar al pleno del consejo, estamos consternados con esta noticia”, declaró la regidora Leydi Loayza.

