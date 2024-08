La reina de Pisco 2023, Jessica Alarcón, participó en la presentación oficial de la 57. ° Semana Turística de Pisco, donde pidió al alcalde de esa provincia, Pedro Fuentes Hernández mayor empatía, ya que durante su gestión como soberana sintió el poco apoyo de la autoridad edil.

Cuestionada gestión edil

“Quiero agradecer a Dios por este año de reinado tan maravilloso que he tenido, me ha servido de gran experiencia y he aprendido de cosas buenas y mala. He tenido que ser reina de Pisco para darme cuenta lo que una reina vive. Todo lo que voy a decir es con mucho respeto y espero que lo tomen bien las autoridades y regidores. Lo poco que he hecho ha sido de corazón y con mucho amor y empatía y siento que eso es lo que le falta a la primera autoridad de nuestra querida provincia, al señor alcalde (Pedro Fuentes)”, comentó.

Añadió que a pesar de enviar reiteras solitudes al municipio provincial pisqueño para que la apoyen en sus actividades, ninguna fue respondida, por lo que demando se cumpla con apoyar a la nueva reina, ya que considera se gastan miles de soles en el certamen para la elección de una soberana con propósito del desarrollo de la ciudad.

“Estoy diciendo todo esto, para que nuestra provincia mejore, porque una reina no tiene que tener una corona de adorno, una reina tiene que hacer cosas por su provincia, me quedé este año en mi provincia que amo, y me quedé para hacer obras sociales y lo poco que hecho ha sido tocando puertas, la primera puerta fue la municipalidad, entiendo que el alcalde tiene cosas que hacer y quizá no le tome el tiempo de atender mis solicitudes, pero debe de ser más empático con la reina, no jugar con los sentimientos ni sueños de una persona. Una reina no es solo belleza sino una reina con propósito, el cargo es con responsabilidad, amor y empatía”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO