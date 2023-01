En estos días la ciudad de Ica soporta una temperatura elevada de 30 grados. Sin embargo, los índices de calor seran aún más extremos, al igual que la radiación solar, que tendrán su mayor sensación en el próximo mes de febrero. Así lo confirmó, Ricardo Rosas, director zonal 5 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), en Ica.

Calor extremo

El especialista dijo que el pasado 21 de diciembre del año pasado se dio incio a la temporada de verano y con el paso de las semanas la temperatura diurna ha aumentado sus niveles, y que actualmente los termómetros indican que la temperatura en Ica llega hasta los 30 grados. Pero este nivel incrementará aún más, llegando inclusive a niveles extremos de hasta 37 grados en una zona a la sombra y sensación térmica que bordearía los 40 grados a la intemperie. Estos índices se presentarán en los próximos meses de este año.

“El comportamiento de la temperatura se va ir elevando, el confort climático es más alto por la misma situación que vivimos, hay que tener en cuenta que se han construido más urbanizaciones que son islas de calor porque tienen más cemento, se ha perdido flora y fauna, nuestro cuerpo humano al tener este cambio brusco de temperatura siente este bochorno y hay que tener en cuenta que en febrero y marzo llegaremos a los 36 y 37 grados pero bajo sombra, y en la intemperie pasamos los 40 grados”, declaró.

En la misma línea, advirtió que de acuerdo a estudios del Senamhi la radiación ultravioleta (UV) en Ica llegó a niveles altos. La lectura del índice UV en algunos distritos alcanzó al nivel 12 y no se descarta que el próximo mes llegue a un nivel aún más extremo de hasta 14 puntos, pudiendo producir muchos problemas a la piel e inclusive cáncer u otras enfermedades que no necesariamente se muestran a corto plazo, en caso de no prevenir la exposición excesiva al sol.

“La radiación en los últimos meses ha estado incrementándose porque depende mucho de la nubosidad como se presenta en la atmosfera, ahora se amanece con cielo despejado, y eso permite incrementar la radiación. Los índices en verano están entre 12 a 14″, dijo.

Comentó que el departamento iqueño presenta un retraso en las precipitaciones pluviales, que, si bien el año hidrológico comenzó en setiembre del 2022, las lluvias debieron presentarse en la región en noviembre y diciembre del año pasado. Sostuvo que la única estación con precipitaciones positivas es la de San Juan de Yánac, por lo que existe una preocupación ya que las lluvias no están siendo abundantes como en años normales.

Finalmente explicó que, por la temporada de verano, ya se evidencian varios caudales llenos en el rio Ica, además que la ciudadanía suele acudir a las piscinas, por lo que exhortó al sector Salud mantenerse alertas, ya que estos puntos pueden ser focos de proliferación del zancudo del dengue.

Hasta noviembre del 2022, la Diresa Ica, reportó 5 mil 992 personas que se infectaron de la enfermedad tropical, mientras que en el 2021 fueron poco más de 4 mil. Es decir, el año pasado hubo mayor proliferación del mosquito transmisor y se podría presentar el mismo panorama este año.

