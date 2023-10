El Fenómeno El Niño, cada vez está más cerca de la región Ica, con una probabilidad de presentarse por encima del 50 %, podría originar lluvias intensas, huaicos, inundaciones y otros desastres naturales, así lo informó el director Zonal 5 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) en Ica, Ricardo Rosas Luján.

Pronóstico climático

El especialista del Senamhi señaló que de acuerdo al último reporte del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) en el departamento iqueño, la probabilidad de el Fenómeno El Niño Moderado es del 55 %, esto en base a evaluaciones de escenarios climatológicos que se tienen desde hace 30 años. Además, que ya han comenzado las precipitaciones pluviales en zonas altoandinas, lo que ha generado el aumento del caudal en los ríos de la región.

“Ya comenzaron las lluvias en las zonas altas y que han influido en el río Pisco en hasta 15 metros cúbicos, mientras que en el río Ica, sumando las aguas de Choclococha llega hasta 20 m3, igual en Chincha. Por influencia de El Niño, se ha movido el Alta de Bolivia, que es un fenómeno meteorológico que cuando se mueve, incrementa la humedad a la amazonía y toda esa humedad se ha vertido en la parte alta andina y eso es lo que está produciendo las lluvias y bajas temperaturas en la costa. Que no nos llame la atención porque estamos en el año hidrológico, el problema es cuando llueve en zonas por debajo de los 4 mil metros sobre el nivel del mar, porque se pueden activar las quebradas”, declaró.

Explicó que las lluvias en la parte sierra alta, en Castrovirreyna, Huaytará, Huanca Sancos, Lucanas, Sucre, Parinacochas, Paúcar del Sara Sara y otros, son de ligera intensidad, sin embargo, se ha pronosticado que sigan en las próximas 72 horas y no se descarta su continuidad. Por otro lado, en zonas bajas, en los distritos de La Tinguiña, Ica, Parcona, Ocucaje, Subtanjalla y otros, las lluvias están previstas a iniciarse desde diciembre del 2023, siguiendo en los meses de enero, febrero y marzo del 2024. El Senamhi no puede alcanzar mayor información ya que tiene carencias de equipos especializados, pese a que el Gobierno Central elabora documentos de emergencia por lluvias, temperaturas bajas y otros, en base a información del Senamhi, no brinda el recurso logístico a la mencionada institución.

Rosas Luján también declaró sobre la identificación de puntos críticos en los ríos de la región, dijo que existe una data desactualizada, ya que se estarían trabajando en base a información del 2022 “No concuerdo con los puntos críticos, dicen que son 200 hasta mil, pero son del año pasado, con la avenida de las aguas hay nuevos puntos críticos, porque el cauce del río se ha ido por otro lado y es preocupante. Identificamos la vulnerabilidad en las quebradas secas, en Chincha, las familias viven en las quebradas en Pisco pude haber deslizamiento por lluvias intensas, y en Ica tenemos las quebradas Ramadilla, Los Molinos, Yesera, Totoritas, Cansas, Cocharcas, Rosario, y si todas se activan y suman en un caudal de 150 m3 al río, el caudal sería entre 450 a 600 m3 y no hay construcción que contenga la posible inundación del 2024″, agregó.

Advirtió que, aún se evidencia la falta de trabajos prospectivos para prevenir posibles desastres naturales y las autoridades continúan ejecutando actividades reactivas. “Lo único que estoy viendo en un porcentaje del 60 % y me parece un trabajo sostenible y espero que sea en todas las cuencas de la región de Ica, es en el río San Juan, el río Chico y Matagente en Chincha, donde hay indicios de trabajo sostenible, no es solo arrimar tierra y arena, que luego dicen que es limpieza y descolmatación. Debemos estar preparados porque Ica es vulnerable, en verano habrá escasez de viento y las nubes no seguirán, originando que las lluvias se precipiten”, finalizó.

