Solicitan apertura de investigación contra Semapach por falta de agua en Chincha

El abogado Mario Amoretti Pachas interpuso denuncia contra Semapach y los que resulten responsables por los delitos de Entorpecimiento al Funcionamiento de Servicios Públicos – Agua Potable en la modalidad de Dolo Eventual debido a la falta de agua que sufrió la ciudad. En el escrito presentado a la Fiscalía de la Nación solicita que se disponga a través de “la Fiscalía en lo Penal de Turno de Chincha, abra investigación preliminar”.

“La provincia de Chincha y sus distritos no tuvieron agua potable durante un mes y medio” sostiene el letrado. Agrega que pese a los reclamos y denuncias públicas presentadas por los vecinos no hubo acción de parte de la fiscalía provincial en lo penal de Chincha. “(…) no ha tomado ninguna acción y decisión sobre los hechos delictivos que denunciamos”, precisa Amoretti quien por esos motivo recurre además a la Fiscalía de la Nación.

“Hacemos presente que interponemos esta denuncia ante su despacho porque es evidente las omisiones por decir lo menos de parte de la fiscalía provincial, pese a las denuncias que se han formulado, por la carencia de agua potable, no han dispuesto ninguna investigación, no denuncia, ni investiga nada, sin tener en consideración que hace mes y medio la provincia de Chincha y distritos no han tenido agua potable”, cuestiona.

Amoretti sostiene que la falta de agua que sufrieron Chincha Alta, Pueblo Nuevo, Grocio Prado y otros motivaron la “epidemia del dengue”, ya que, la ciudadanía estuvo obligada a utilizar recipientes diversos para almacenar el elemental líquido. El abogado sugiere asimismo que se realice una pericia contable y técnica a Semapach a fin se verifique el estado actual en el cual se encuentra el abastecimiento de agua.

VÍDEO RECOMENDADO