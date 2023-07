La Defensoría del Pueblo suspendió al jefe de la Oficina Defensorial de Ica, Jorge Luis Hernández Velarde (47), quien ha sido denunciado por el presunto delito de tocamientos indebidos en agravio de una joven. Este hecho habría sucedido en el interior de la propia oficina defensorial.

Medida cautelar

“La Defensoría del Pueblo pone en conocimiento de la ciudadanía que ha adoptado, como medida cautelar, suspender temporalmente al jefe de la Oficina Defensorial de Ica, Jorge Hernández Velarde, tras haber sido denunciado por hechos de violencia sexual, en agravio de una integrante del personal institucional “(…) la institución tomó conocimiento de la denuncia penal por el presunto delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento, en agravio de una voluntaria de la institución”, se lee en el comunicado oficial.

Hernández Velarde, quien se desempeñaba como jefe de la institución adscrita al Ministerio Público en Ica, fue denunciado por una ciudadana de 20 años. Ella interpuso la denuncia ante la Policía Nacional el 15 de junio del presente año, indicando que en circunstancias que se encontraba mal de ánimo, él aprovechó esta situación para abrazarla luego sobarle la espalda y bajar sus manos hasta tocarle las piernas. Hechos que habrían ocurrido el 5 de abril del mismo año en la oficina del titular de la Defensoría del Pueblo en Ica, ubicada en la av. Cutervo, y que señaló no haber denunciado en su debida oportunidad por temor a represalias.

“Me dijo “flaca ven”, entonces me dirijo a su oficina que esta al final del pasadizo del segundo piso, entonces al ingresar a su oficina yo me siento en la silla que está al costado de la puerta y él se sentó detrás de su escritorio, entonces empezó a preguntar “como iba con mi psicólogo y con mis papás”, entonces como él seguía detrás de su escritorio yo empiezo a contarle del problema de mi mamá diciéndole “que a mi mamá tenían que hacerle una biopsia para descartarle el cáncer”, entonces le seguía comentando mis temas personales diciéndole que yo tenía problemas con mi señor padre, entonces como le estaba contando le comenté también sobre mis recaídas de trastorno alimenticio y empecé a llorar, entonces veo que se para de su escritorio y se acerca a mi persona, pero primero cierra la puerta de su oficina y jala su silla de su escritorio y se sienta al frente de donde estaba yo sentada, entonces al verme llorar esta persona empieza a secarme los ojos con sus dedos (ambas manos), yo le quito sus manos de mi cara, entonces como yo estaba mal, esta persona me abraza y empieza a bajar sus manos por mi espalda, tratando de llegar hasta mis nalgas (…), entonces pone su mano sobre mi muslo, empieza a sobar en forma reiterada, desde las rodillas hasta parte de mis glúteos”, fue la declaración de la denunciante ante la policía, además añadió que al siguiente día, él le habría enviado un mensaje al WhatsApp de la joven con la frase: “Hola, almorzaste, estás enojada conmigo por mi inadecuado comportamiento en la mañana”.

El informe psicológico de la denunciante indica que evidencia reacción ansiosa situacional asociado al último hecho de violencia sexual (tocamientos, actos de connotación sexual), en un nivel de riesgo moderado y presenta vulnerabilidad.

El Juzgado de Familia Transitorio Subespecializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, a cargo del juez Christian Arnaldo Pinto Rivera, resolvió tener por interpuesta la denuncia por presuntos actos de violencia (tocamientos indebidos) en contra de Jorge Luis Hernández Velarde, asimismo concedió medidas de protección a favor de la joven de 20 años, en las que se impide que el denunciado se acerque al domicilio, lugar laboral, centro de estudios y otros, también se le prohíbe llamarla, mensajes de texto y otros contactos por redes sociales. En caso de incumplimiento será detenido por doce horas.

VIDEO RECOMENDADO