Tragedia en Fiestas Patrias. La madrugada de ayer, un bus interprovincial que cubría la ruta Lima- Abancay, sufrió un grave despiste en el kilómetro 222+100 vía Puquio – Chalhuanca, dejando tres muertos y decenas de heridos.

Muertes violentas

El siniestro vial ocurrió al promediar las 4:30 de la mañana, y en el interior del bus de dos pisos de placa T4G-963, de propiedad de Transporte Vía Segura SAC, iban hasta 39 pasajeros. La unidad pesada se despistó cerca al sector Negro Mayo – Cora Cora, en la provincia de Lucanas, donde dio varias vueltas de campana, quedando destrozado y los pasajeros con fuertes lesiones. Se registra tres fallecidos y 29 heridos, varios quedaron atrapados entre los fierros. Hasta el lugar se trasladó cinco ambulancias con personal de salud de Puquio, policía de carreteras, serenazgo de Puquio, COE y UBO 167, llevando a los heridos al Hospital de Apoyo de Puquio Felipe Huamán de Ayala.

A las 06:31 de la mañana, una ciudadana compartió una transmisión en vivo en redes sociales, evidenciando el panorama crítico, hasta esa hora solo había llegado una ambulancia y los heridos gritaban, se movilizaban con el rostro ensangrentado, contusiones y otros.

“Los del primer piso no sabemos si han salido, solo los que estábamos en el segundo piso hemos salido. Yo venía despierta y un bebe lloraba y en eso empezó a inclinarse (el bus) y ha dado tres campanadas y empezaron a gritar, gracias a dios solo me he golpeado. Parece que el chofer venia durmiendo o a excesiva velocidad. Ha dado tres campanas”, declaró Fidelina, una de las pasajeras.

La Policía Willaq Apurímac, confirmó el deceso de tres personas, entre ellos el conductor del bus. Los fallecidos son Juan Carlos Alata Paucar de 46 años (chofer), Becker Ademir Human Molina de 19 años y un tercer pasajero NN por identificar.

Identifican a heridos

A la zona del accidente también se movilizaron cinco ambulancias de los establecimientos de salud de Lucanas, San Pedro, Pampamarca y del Hospital de Apoyo. La Dirección Regional de Salud de Ayacucho, informó en un reporte preliminar hasta 29 heridos, quienes son atendidos por el personal de salud y se evalúa posibles referencias.

Entre la relación de heridos DX (policontuso por accidente de tránsito), se encuentran Alcántara Zapata Gabriela, Alejandro Llalli Camila, Alejandro Rivas Diomedes Lessmes, Ayala Astoquillca Eddy Placido, Ayala Gómez Romina Valentina, Ayala Gómez André, Buitrón Baca Primitiva, Ccahuay Espinoza Eloy, Ccasa Lazo Adolfo, Ccaurapillo Alcántara Ivana Nataniel, Ccaurapillo Alcántara Kiara Valentina, Ccaurapillo Cerón Alejandro, Ccorisapra Quispe Madeleyne, Dulanto Silverio Leonel, Galindo Pérez Néstor, García Casani Darcy Amilcar, Gayo Chui Vidalina, Gómez Tamara Katherine Melissa, Gutiérrez Pillaca Fiorela Teofila, Maitan Merino Juanita.

La lista de heridos continua con un ciudadano aun por identificar, también se encuentran con heridas Pardo Ayquipa Yanet, Quispe Mayta Yenedi, Rodríguez Capcha Zulma, Rodríguez Osorio Edi Alonso, Silvera Pardo Emir Gael, Tello Díaz Teófilo, Torres Jayo Mirian Marivi y Yalli Rivas Ana Flor.

