Ventiladores mecánicos e incubadoras del hospital regional no se pueden renovar

El director regional de Salud, Rubén Brizuela Pow Sang, confirmó que los hospitales de la región carecen de buenos ventiladores mecánicos e incubadoras.

Reveló que los equipos que están en el nosocomio ya deberían ser dados de baja por su tiempo de uso. Brizuela Pow Sang comentó que las incubadoras del nosocomio son las mismas que fueron entregadas cuando el centro fue inaugurado, en 2011.

En ese sentido, reveló que la vida útil de estos equipos es de entre cuatro y cinco años.

UCI. La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tiene 10 camas para adultos y solo cuatro ventiladores mecánicos. “Hay dos más que fueron comprados en el 2017, pero no se ha pagado a la empresa y todo indica que ante cualquier daño, no serán repuestos”, señaló.

Añadió que en UCI pediátrica, hay cinco camas y apenas un ventilador y dos incubadoras. “Lo correcto, es que a una cantidad de camas debe haber igual número de ventiladores”, remarcó.

En otra área pediátrica, dijo que hay cinco camas, tres ventiladores y cinco incubadoras. Brizuela también reveló que ha solicitado 20 ventiladores al Ministerio de Salud pero el pedido tendrá que esperar ese sector.

El director reconoció que la renovación de dichos equipos y otros más no se realiza por la falta de inventario patrimonial. Es decir, los equipos médicos dañados no pueden ser repuestos por la falta de dicha información. Este año recién se ha iniciado con el inventariado.

CATEGORÍA. De otro lado, Brizuela Pow Sang lamentó que el Hospital Regional tenga pocos equipos pese a que su categoría es la de un centro referencial que atiende a pacientes de la región, Huancavelica, sur de Ayacucho (Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara) y Acarí (Arequipa). El nosocomio regional tiene apenas una ambulancia operativa, que ante una emergencia debe pedir apoyo a las unidades de La Palma y Parcona.

AMBULANCIAS. Las ambulancias de los centros de salud de Ocucaje y Santiago están inoperativas debido a que no tienen batería y su SOAT no está pagado. Reveló, además, que no puede inyectar recursos porque al ser CLASS, se autofinancian y están quebrados.