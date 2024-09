José Miranda Prado, promotor de una de las revocatorias que pesan contra el gobernador de la región La Libertad, César Acuña Peralta, informó ayer que interpondrá un recurso de queja ante la Procuraduría Pública de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), para exigir se inicie una proceso administrativo disciplinario a los funcionarios y servidores que le entregaron el kit electoral, presuntamente, con errores.

Según Miranda, esta situación originó, primero, que servidores del órgano electoral intenten eliminar miles de firmas de adherentes a la revocatoria de César Acuña.

En segundo lugar, dijo, que le hicieron perder casi un mes de su tiempo, el mismo que había previamente destinado al proceso de revocatoria, ya que se vio obligado a viajar a Lima y realizar trámites, a fin de lograr que las rúbricas no sean anuladas.

Le dan la razón

“La responsabilidad no fue de mi persona, sino de la ONPE, al haber cometido un error material en los planillones. Aquí hay que indicar que la Ley de Procesos Administrativos Generales expresa que cuando ocurren estos casos, se tiene una retroactividad y no se afecta el administrado; entonces, ONPE ha expedido la resolución mediante la cual dan por válidas las firmas que ya se habían recolectado”, explicó.

Otro problema

No obstante, Miranda aseguró que hará todo lo legalmente posible para que los representantes de la ONPE que “entorpecieron” su trabajo sean sancionados.

“Es por eso que estoy pidiendo que se inicie un proceso administrativo disciplinario y que actué la Procuraduría Pública de la ONPE contra todos los que resulten responsables. Aquí hay culpa de funcionarios del primer nivel y también de servidores que realizan la elaboración y entrega de los formatos de los planillones. Yo creo que todo eso fue manipulado”, enfatizó.

Hermético

¿Cuántas firmas ya ha recolectado para lograr la revocatoria de César Acuña? Preguntamos: “Eso prefiero mantenerlo en secreto y también no revelaré quiénes son las personas que están coordinando y ayudando a recolectar las firmas. La experiencia me ha enseñado que mientras más recato tenga, menos estrategias en contra pueden realizar. Eso es cualquier tipo de campaña. Ya sabemos cómo es que actúa ‘plata como cancha’. Pero que no haya duda de que seguimos trabajando”, indicó.

Para pasar a la consulta popular y definir si se revoca a César Acuña, se tienen que conseguir 365, 000 firmas, el 25% de la población electoral de la jurisdicción que votó en las elecciones pasadas.