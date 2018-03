56 funcionarios de Elidio Espinoza no devuelven el bono cobrado ilegalmente

Síguenos en Facebook y YouTube

Hace tres años, Servir informó al alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Elidio Espinoza Quispe, y a la gerencia de Personal, que el bono de 2,200 soles y, en otros casos, de 4,400 soles que recibieron 60 funcionarios como beneficios por convenio colectivo, era ilegal y tendrían que devolverlo. Sin embargo, solo cuatro de ellos cumplieron con esa disposición.

Se trata de la subgerente de Desarrollo Empresarial, Bertha Espinoza Poletty, el exgerente general, Ismael Iglesis León; el jefe de la División de la Biblioteca, Juan Quispe Cárdenas; y la exgerente de Desarrollo Económico Local, Aurea Vilca Alfaro.

Los otros 56 servidores no han devuelto ni un sol del dinero que recibieron.

LO DESENBOLSADO

Cabe precisar que el monto total que desembolsó la MPT para pagarles bonos (Día de la Madre, uniforme de verano, cierre de pliego, Día del Padre, y escolaridad) a estos 60 funcionarios de confianza, fue de S/230,505.00, y aún queda pendiente para que retorne a las arcas de la MPT S/184,685.19.

“¿Hasta cuándo se tendrá que esperar? Ni el gerente general sabe la respuesta, pues dijo en sesión de concejo que no era responsable porque no ocurrió en su gestión que inició el 2017. Es decir, no tienen ningún plan para recuperar ese dinero que es de todos los trujillanos”, manifestó la regidora Rocío Taboada.

YO DEVOLVÍ

Consultado sobre el tema, Ismael Iglesias León, actual gerente del Servicio de Administración de Inmuebles Municipales de Trujillo (Saimt), recordó que firmó una autorización para que le descuenten ese dinero mensualmente mientras se desempeñó como gerente general. Luego cuando lo liquidaron se cobraron el saldo que faltaba descontar.

Nelly Salvatierra Nontol, ex gerente del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo (Satt), no ha devuelto el dinero y dijo a Correo que no lo ha hecho porque nunca le dieron la cuenta donde depositar esa plata. “A mí no me liquidaron. Pedí que de ahí lo descuenten, pero nadie nos contestó”, acotó.