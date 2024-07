El Gobierno Regional de La Libertad ha ejecutado el 23.6% de los recursos que le asignaron para la ejecución de proyectos. Es decir, de los S/851′634.443 que le asignaron, solo gastó S/175′029,615. El abogado y analista Greco Quiroz Díaz, aseguró que el problema también pasa porque desde la Región se ejecutan transferencias a gobiernos locales solo con la intención de escalar posiciones en gasto y no ocupar los últimos lugares que figura en Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Cuestiona

“Lo que pasa es que como no tengo obras ni proyectos le transfiero a un municipio y en el marco presupuestal el Ministerio de Economía y Finanzas lo toma como ejecución, pero en realidad solo es una transferencia presupuestal para que otro municipio haga una obra, pero como gobierno regional aparece que ya se ha ejecutado 150 millones, cunado ha sido solo una transferencia”, indicó.

Efectivamente, este año, el gobierno regional ejecutará transferencias por más de 150 millones de soles. Quiroz recomendó que se fiscalice el cumplimiento de la ejecución por parte de los municipios provinciales y distritales beneficiados con estas millonarias transferencias.

“No lo ejecutan. Hasta ahora no han iniciado obras y lo peor es que no hay una fiscalización. Quién supervisa si están ejecutando, nadie lo supervisa, entonces el gobierno regional se conforma con que aparezca que se ha gastado el dinero. No creo que esto deba ser así”, añadió.