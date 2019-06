Alcalde exige resultados a las OPD y evalúa su situación (INFOGRAFÍA)

Síguenos en Facebook

En casi seis meses de gestión el alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo, mostró su disconformidad con los Organismos Públicos Descentralizados (OPD) de la Municipalidad Provincial de Trujillo, al punto de asegurar que solo le originan problemas a su gestión.

Exactamente, el burgomaestre apuntó contra el Transportes Metropolitanos de Trujillo (TMT), el Servicio de Administración de Inmuebles Municipales de Trujillo (Saimt) y el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo

DOLOR DE CABEZA

“Nosotros queremos OPD que hagan un buen trabajo pues, para eso le vamos a pagar, pero para que se lleven la plata así y no se sepa en qué lo están invirtiendo... Tampoco es así. Es por eso que nosotros hablamos de esta reorganización, y no solamente el TMT, el Saimt, el Pamt, que nosotros vemos que más no generan problemas, por ejemplo mira el Segat”, aseguró Daniel Marcelo.

SEGAT

El Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo fue creado con la ordenanza municipal Nº 012-2007-MPT, el 23 de mayo del 2007, en el primer periodo de gestión de César Acuña. Actualmente tiene más de 900 trabajadores; brinda los servicios de limpieza pública, áreas Verdes y promueve actividades en relación al medio ambiente.

Sobre esta entidad, el alcalde de Trujillo, desde su campaña electoral en el 2018 había manifestado que disolvería el contrato firmado entre el Consorcio Trujillo Limpio (Veolia) y el Segat, lo que se dio, pero, por decisión del ente privado, y hasta ahora la situación se salió de control debido a que nunca existió un plan de contingencia.

“Es una OPD que tiene su autonomía, el gerente es como si fuera un alcalde, ellos hacen y deshacen, porque, bueno, así dice la ordenanza. Pero al final, que solucione los problemas el Segat con toda su autominía que tiene”, señaló Daniel Marcelo.

OPINIONES

El representante del Sindicato de Trabajadores del Segat, Charles Paredes, hasta ahora no puede creer que para Daniel Marcelo el Segat solo le origine problemas. “Los trabajadores se encuentran preocupados por las declaraciones del señor alcalde, no contamos con maquinaria, el alcalde sabe cómo encontró el Segar, me sorprenden sus declaraciones (...) Nosotros teníamos la esperanza que con Daniel Marcelo las cosas iban a cambiar, pero nos está maltratando”, dijo.

Mientras que el exregidor de Trujillo, Miguel Rodríguez Albán, reconoció que el Segat se creó con buenas intenciones, sin embargo ahora está politizado. “Fue una gran idea (lacreación del Segat), lo que pasa es que se sobrepobló porque empezaron los favores en APP (Alianza Para el Progreso) y de allí se direccionó el personal; luego se dieron cuenta que no había cómo pagarle”, indicó.

Por su lado, Rocío Taboada, también exregidora, advirtió que el alcalde debería de dejar de imponer funcionarios en el Segat. “Si dejara el alcalde de entrometerse colocando a personas que no cumplen con los perfiles profesionales, por ejemplo el subgerente de áreas verdes, sí vamos a seguir así, todo será un caos”, añadió.

En tanto, en su momento el gerente del Segat, Kenny Heredia, manifestó respetar la opinión de Daniel Marcelo. “Yo respeto la opinión del señor alcalde y creo que algunas cosas se han hecho (en áreas verdes)”, sostuvo Kenny Heredia.

TMT

El Transportes Metropolitanos de Trujillo fue creado en el 2011, con ordenanza municipal N°020-2011-MPT, durante la gestión de César Acuña. Ahora tiene aproximadamente 24 trabajadores y es la encargada de los proyectos vinculados al nuevo sistema de Transporte Público Urbano e Interurbano de la Provincia, incluyendo integralmente las fases de estudios y ejecución.

“Yo he dicho que solo voy a desactivar la OPD ( del TMT). Yo tenía otra propuesta de que se convierta en otra gerencia o una subgerencia de la gerencia de transportes, porque ¿cuál es la función de TMT, que no le corresponde, cambiar los semáforos? (…) Transportes le transfiere el 36% al TMT de la recaudación”, dijo Daniel Marcelo, pensando en su reorganización.

OPINIONES

Víctor Hugo del Carpio, exgerente del Transportes Metropolitanos de Trujillo, cree que el alcalde Daniel Marcelo cometería un error convirtiendo a este organismo público descentralizado en una subgerencia. “En lo que corresponde al TMT, ahí tendrá el alcalde una fuerte observación por parte del Ministerio de Transportes, que recientemente aprobó la “política nacional de transporte urbano”, y dentro de esa política nacional el ministerio reconoce a Trujillo por haber hecho avances en la institucionalidad en el proceso de reforma”, aseguró.

Asimismo, Francisco Huerta Benites, exgerente del Transportes Metropolitanos de Trujillo, señaló que Marcelo debería de rediseñar los organismos públicos descentralizados. “Lo que se debe hacer es una evaluación del diseño de estas instituciones y para mí están jaladas. Y entonces hay que rediseñarlas y que mantengan cierta autonomía, pero, debidamente monitoreada, debe ingresar gente con experiencia para que este instrumento de gestión de gobierno local sea lo que se quiso en un inicio”, manifestó.

SAIMT

El Servicio de Administración de Inmuebles Municipales de Trujillo fue creado en el 2005, durante la gestión de José Murgia y tiene 62 trabajadores. Su principal función es maximizar la rentabilidad del patrimonio inmobiliario de la Municipalidad Provincial de Trujillo.

Sin embargo, esta es otra entidad que a Daniel Marcelo le gustaría reorganizar.

El Saimt, a diferencia del Segat y el TMT, tiene un rol recaudador.