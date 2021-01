El alcalde provincial de Trujillo, José Ruiz, fue captado en un local celebrando el cumpleaños de su esposa sin mascarilla y rodeado de varias personas. Esto fue luego de haber criticado al Ejecutivo por no haber dado cuarentena en la provincia que gobierna en La Libertad.

En su defensa, la autoridad edil aseguró no haber infringido ninguna de las normas sanitarias. “No hay aglomeración de personas, es un lugar público (…), como le digo hasta la fecha están abiertos los restaurantes, nosotros podemos acudir a un restaurante con nuestras familias, con nuestras personas más queridas, podemos consumir y celebrar un cumpleaños, una tortita”, mencionó el alcalde en un video para Canal N.

Alcalde de Trujillo fue captado celebrando cumpleaños de su esposa sin mascarilla

Por su parte, Carolina Velasco, prefecta regional de La Libertad, criticó al burgomaestre y le recordó que no puede asistir a reuniones sociales y menos con personas que son de su entorno familiar.

“No es posible, no es permitido asistir a reuniones sociales y menos reunirse con personas que no so de su entorno familiar, yo comino a la autoridad edil a tener mayor cuidado”, sentenció la funcionaria.

Según el referido medio, en marzo del año pasado, Ruiz fue intervenido en su vivienda tras las quejas de sus vecinos. Mientras que, en octubre fue grabado en una fiesta y en su descargo dijo que solo acudió a saludar a su familiar y no permaneció por mucho tiempo.

