Angelita Ávila Rodríguez: “Mi denuncia es contra Elidio, no contra la Policía”

Han pasado tres días de la lectura de sentencia contra el exalcalde de Trujillo y coronel en retiro PNP, Elidio Espinoza, quien recibió, junto a 7 policías, 30 años de cárcel.

Angelita Ávila Rodríguez (45), madre de Carlos Iván Mariños Ávila, una de las presuntas víctimas del “Escuadrón de la Muerte”, nos recibe en su vivienda. Ella, luego de la última audiencia, ha podido “analizar” lo que significa el fallo condenatorio contra Elidio Espinoza y los 7 policías.

Aclara que su denuncia es contra Elidio Espinoza y los otros agentes, mas no contra la institución policial, a quien dice respetar.

“Mi denuncia ha sido por la vida de mi hijo. Lo han secuestrado, a estos tres muchachos los ha sacado de su casa, yo no sé si han tenido antecedentes o han sido criminales (…) Yo no estoy en contra de la Policía. Mi denuncia es contra Elidio, no contra la Policía”, dijo.

De primera mano, Angelita Ávila dice tajantemente que 30 años de cárcel “es muy poco”. Ella pide, contra los que considera asesinos de su hijo, “cadena perpetua”.

A lo largo de los casi 12 años que inició su batalla legal, cuenta que hubo momentos en que quería dejar el proceso y recordar a su hijo con una misa. Recuerda que Carlos, de 19 años, había iniciado sus estudios de idiomas en un instituto; también le ayudaba en su negocio de calzado. El joven, desde muy pequeño, jugó fútbol para clubes deportivos.

Recuerda que sentía mucha “injusticia y corrupción” dentro del proceso. Por un lado, Fiscalía hacia su trabajo presentando las pruebas y peritos, y por el otro, percibía que los jueces, al mismo tiempo, “eran abogados de Elidio Espinoza”.

“Se acababa cada juicio y yo decía que hasta aquí nomás, en Trujillo no hay justicia. La corrupción era grande y más en el Poder Judicial”, dijo.

Angustia. Los últimos días previos a la lectura de sentencia, la ansiedad y los nervios se apoderaron de Angelita Ávila. Esos días ella los califica como “dolorosos” y “tormentosos”. Recuerda que buscaba información en los medios de comunicación sobre el caso. Por aquellos días no conseguía conciliar el sueño y oraba pidiendo justicia, esa que considera le ha sido esquiva hace más de 11 años.

El día de la audiencia prefirió no asistir a la Corte Superior de Justicia de La Libertad, al no estar preparada para un fallo de absolución. Desde su hogar, como también lo hizo Elidio Espinoza, se enteró de la decisión de los magistrados.

Dice haber sido señalada y calificada como una “defensora de delincuentes” por aquellos que defendían a Elidio Espinoza, cuando aún era popular entre las masas.

“Yo no estoy a favor de la delincuencia, ni tampoco estoy contra la Policía. Yo estoy contra este señor (Elidio Espinoza) y los 7 policías”, dijo.

Ha preferido no escuchar las declaraciones que brindó en conferencia de prensa Elidio Espinoza, quien anunció que su defensa interpondrá un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia de la República.

Angelita Ávila dice que recién está encontrando justicia, por lo tanto no se quedará con los brazos cruzados y se prepara para una nueva batalla legal.

Niega que su hijo haya estado en la hora y lugar equivocado, como lo dijo Elidio Espinoza. “El señor Elidio ha empezado a limpiar el nombre de mi hijo con sus declaraciones, pero el no estuvo en el lugar equivocado, no existió tal enfrentamiento (...)Yo sabía que hijo tenía, yo sé qué hijo crié”, sentenció.

Este 30 de setiembre su hijo cumpliría 31 años, pero solo será recordado por sus familiares a través de una fotografía.