Apepistas lamentan partida de Gloria Montenegro y dicen que es un duro golpe

Las aspiraciones políticas de Gloria Montenegro Figueroa han crecido tras su renuncia a Alianza Para el Progreso (APP); sin embargo, las principales autoridades afiliadas al partido apepista, lamentaron su decisión y más de uno no pudo negar que la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables será una baja importante de cara a sus proyectos políticos como partido.

DURO GOLPE

El vicegobernador regional, Ever Cadenillas Coronel, recordó la carrera política de Gloria Montenegro, y dijo que su partido perdió a uno de sus mejores cuadros.

“Gloria Montenegro es un gran elemento del partido Alianza Para el Progreso. Nosotros, con mucha pena, hemos recibido esta noticia, pero también hay que saber que las decisiones personales siempre van a primar, por encima de lo que se pretenda en alguna institución. Lo que quiero decir a Gloria es que le deseo mucha suerte (...) Claro que sí (es una baja), Gloria ha sido alcaldesa, Gloria ha sido congresista, y actualmente es ministra, naturalmente ha sido uno de nuestros mejores cuadros”, señaló.

Efectivamente, Montenegro se convirtió en la primera ministra de Estado de la historia de Alianza Para el Progreso, y consiguió lo que ninguna militante había hecho, algo que por ahora es complicado que se pueda repetir.

“Yo creo que sí (es un golpe para APP), sobre todo por el trabajo que ha desarrollado Gloria desde hace muchos años. Ella estuvo desde su fundación y la verdad que sí, nosotros la verdad que lo hemos sentido, porque es una pieza importante”, señaló Daniel Marcelo, alcalde de Trujillo.

CONTRADICCIONES

Pero, el administrador del APP, Eduardo Azabache Alvarado, replicó las declaraciones de los apepistas que se encontraban preocupados por la renuncia de Gloria Montenegro.

“Efectivamente hemos perdido a un gran valor, pero creemos que Alianza Para el Progreso es más que una Gloria Montenegro, es más que una persona, es un colectivo que tras 18 años ya contamos con una organización y bases en todo el país, y tenemos el gran mandato de poder gestionar y formar líderes de todo el país de la talla de Gloria Montenegro y que superen a Gloria Montenegro. No nos podemos cruzar de brazos y tampoco vamos llorar sobre la leche derramada por una partida así”, afirmó.

Aunque el regidor provincial apepista, Hernán Aquino, quien se identifica como uno de los fundadores del partido liderado por César Acuña, dijo que respeta lo declarado por Eduardo Azabache, pero advirtió que la realidad es otra para quienes conocieron a Montenegro Figueroa.

“Es su opinión de Eduardo (Azabache), pero los que conocemos de cerca la organización política y los que hemos nacido desde cuando APP no era todavía un partido, sabemos y le damos el valor que corresponde a cada una de las personas que han puesto un granito de arena para construir el partido. Y Gloria Montenegro ha puesto su granito de arena, Gloria Montenegro es reconocida por muchos militantes del partido y nos ha representado dignamente en el Congreso y, en su calidad de ministra de la Mujer, hoy está haciendo muy buenas cosas. Eso dice mucho de ella como persona”, indicó.

¿POR QUÉ SE FUE?.

El alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo, precisó que las acciones de los excongresistas de la bancada de APP que respaldaron la suspensión de Martín Vizcarra el pasado 30 de setiembre fue fundamental para que la ministra de la Mujer haya decidido alejarse definitivamente de su partido.

“Seguramente que ha sido la acumulación de una serie de errores que la misma dirigencia nacional lo ha aceptado, e incluso sometiendo a procesos disciplinarios. Entonces, simplemente, ahí se ha acumulado, y bueno, pues ha terminado en que ella se separe del partido. Esperamos que nosotros, que siempre hemos apostado por fortalecer los partidos políticos, trabajemos por los nuevos cuadros y para dar oportunidad a los cuadros jóvenes”, añadió.

Además de las decisiones de los disueltos congresistas, la reciente designación de los 7 candidatos también habría motivado la renuncia de la exalcaldesa de Trujillo. Ella, en Lima, señaló que "(los partidos) no han sido exhaustivos en analizar a los candidatos”. Pero el vicegobernador Ever Cadenillas prefirió no entrar en esos detalles y simplemente refirió que no sabía de estos problemas en su partido.

Eso sí, la autoridad regional también se mostró en contra de las declaraciones de Eduardo Azabache, y reconoció la figura política que APP perdió.

"Todos sabemos que Gloria Montenegro ha estado 18 años en el partido", agregó.

Montenegro, por su parte, declaró que seguirá en política y lo hará luchando contra la corrupción.