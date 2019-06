Aportes “fantasmas” en Alianza para el Progreso

Síguenos en Facebook

La reelección de César Acuña como alcalde de la provincia de Trujillo entre el periodo 2011 y 2014 guarda relación con la denuncia formulada por Segundo Leoncio Alcántara Guerrero, quien aseguró que sin saberlo, figuraba como uno de los aportantes más activos del partido Alianza para el Progreso.

Ayer, él denunció ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de turno que nunca aportó al partido de César Acuña, y por eso exige que lo investiguen en calidad de presidente de Alianza para el Progreso, así cómo a Matilde Padilla Castro, por ser la tesorera nacional de Alianza para el Progreso.

En una investigación elaborada por Correo y el portal web Con Memoria, revelamos en este informe que el denunciante y otros supuestos aportantes niegan haber entregado dinero a la campaña.

HECHOS

Aportes presuntamente “fantasmas” es lo que denuncia Segundo Leoncio Alcántara Guerrero, quien señaló que en enero de este año se dio cuenta que su nombre y apellido, y su número de documento de identidad figuraban en la página web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en la condición de aportante.

“Acabo de presentar la denuncia contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica contra el presidente del partido político Alianza para el Progreso, César Acuña, y la tesorera nacional de dicho partido Matilde Padilla Castro, porque estoy involucrado en unos aportes que en ningún momento, y niego categóricamente que haya aportado”, señaló.

Son 34 los aportes realizados entre enero del 2010 y setiembre del 2013, entregados en documentos (con sello certificado de copia fiel de la original) por la secretaria general de la Oficina Nacional de Procesos Electorales al denunciante, quien como manifestó los desconoce categóricamente.

El primer aporte, según el referido documento de la Onpe, se realizó el 12 de enero del 2010, y figura la cifra de 500 soles; el segundo fue el 26 de agosto del 2010, cuyo monto fue el mayor que supuestamente realizó, con 2,000 mil soles.

CLAVE

El 2 de mayo, Segundo Alcántara solicitó a la Onpe las copias certificadas de todos los informes, expedientes y cartas correspondientes a los supuestos aportes que él habría realizado al referido partido político. La respuesta llegó el 14 de mayo con la carta Nº 000266-2019-TRA/ONPE.

De esta información se desprende otra carta de fecha 15 de enero del 2014, suscrita por Matilde Padilla Castro, quien en su condición de tesorera nacional de APP informó a la gerencia de supervisión de fondos partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, respecto de las aportaciones individuales realizadas a favor de Alianza para el Progreso, en donde aparece su nombre y las fechas delas 34 aportaciones, que suman un total de 16,800 soles.

OTROS NOMBRES

En los mismos documentos figura el exmilitante de Alianza para el Progreso, Miguel Vivanco Reyes, quien el 27 de abril supuestamente aportó 300 soles. “Si la fiscalía me llama para declarar, lo haría. Pero no sé como aparece mi nombre allí, porque en realidad, te soy sincero, yo nunca he aportado”, aseguró, respaldando la denuncia de presuntos aportes fantasmas.

También aparece el nombre de la exregidora de la municipalidad de Víctor Larco Herrera, Rosa Villarreal García, quien ocupó el cargo en dos periodos (2007-2014) cuando Carlos Vásquez Llamo fue alcalde. En el registro de 2012 ella figura con tres aportes de 500 soles cada uno, y uno de 300 soles en el 2013. “Claro que yo no he aportado ni un sol, incluso hice una denuncia en la fiscalía, pero se archivó el caso (…) A mí me ponen como aportante obviamente, pero todo está en letra, no hay ninguna firma mía”, señaló.

Asimismo, está el nombre del excandidato al gobierno regional Mesias Ramos Cueva, quien en el 2011 realizó por lo menos tres aportes, dos de 500 soles y uno de 800. “Mientras estaba en el partido sí, pero no se reportó todo, y habían pequeños gastos que yo reportaba como que lo hice para el partido, pero ha sido hasta el 2012”, precisó.

Al respecto, también fue consultado el también exmilitante de APP, Pablos Penagos, quien fue regidor en la municipalidad provincial de Trujillo por ese partido. Él aportó solo hasta el 2014.

“Alguien me comentó hace dos o tres días que había visto un aporte mío de 10 mil soles. Esa cantidad para mí hubiera sido imposible en esa época y ahora”, señaló.

“Lo que ellos han hecho (Alianza para el Progreso) es un ‘pitufeo’ del dinero, porque niegan el ingreso de dicho dinero, porque ponen a personas, porque inventan nombres, esa es la gran pregunta que el Ministerio Público debe resolver, y por eso invoco a que hagan las investigaciones con transparencia, honesta y con celeridad”, señaló el denunciante Segundo Alcántara Guerrero.

Lo cierto es que la denuncia también se realizó a raíz de una recomendación realizada por la gerencia de Asesoría Jurídica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, quien el 27 de marzo del 2019 respondió con el informe N.º 000089-2019-SGAE-GAJ/ONPE.

“Uno de los pilares fundamentales de nuestra institucionalidad democrática, por lo tanto, frente a una potencial irregularidad en la procedencia de dichos fondos. Resulta necesario que se investigue a la organización política ‘Alianza para el Progreso’ y a quienes resulten responsables por la presunta comisión de los ilícitos penales de falsedad genérica y lavado de activos en agravio del Estado”, indicó.

HABLA APP

El administrador del partido político Alianza para el Progreso, Eduardo Azabache Alvarado, al conocer de esta denuncia realizada en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de turno por Segundo Alcántara Guerrero, decidió responder al respecto. En primer lugar, reconoció al denunciante como exmilitante del partido fundado por su líder, César Acuña Peralta.

“ Todos los aportes son bancarizados y el partido tiene una cuenta recaudadora, es decir para hacer un aporte, el aportante debe presentar en el banco su número de DNI. Es conocido que Segundo (Segundo Alcántara) salió del partido en malas circunstancias”, aseguró.

En ese sentido, descartó cualquier posibilidad de que en su partido se promuevan los aportes “fantasmas”

Respecto a las declaraciones de Miguel Vivanco y Rosa Villarreal, quienes rechazaron haber realizado aportes como lo muestra la Ofincina Nacional de Procesos Electorales a través de la carta Nº 000266-2019-TRA/ONPE, en respuesta al pedido realizado por el denunciante Alcántara Guerrero, el también gerente general del Gobierno Regional de La Libertad manifestó que desconocía de estas denuncias de los exapepistas.

“De la única persona que conozco es de Segundo”, precisó.

Por su lado, Segundo Alcántara, sobre los aportes bancarios, pidió que el partido de César Acuña le demuestre que los realizó entre el 2010 y el 2013. “Yo trabajaba profesionalmente y me pagaban 3,000 soles mensuales, y es imposible que yo esté aportando mil soles mensuales, 500 soles; y es más, si yo hubiera aportado, que está en mi derecho, por qué tendría que negarlo. Que el partido político Alianza para el Progreso me demuestre en un recibo o una transacción bancaria que yo he aportado”, dijo .

A ello, el administrador de Alianza para el Progreso, Eduardo Azabache Alvarado, señaló que aceptan las investigaciones que se puedan realizar en torno a los aportes en favor a su partido. “Lamentamos que no solo en esta oportunidad, sino en muchas en el pasado tenga expresiones desafortunadas (Segundo Alcántara) frente a lo que en algún momento fue su casa. Como partido nos someteremos a las investigaciones fiscales que correspondan, donde demostraremos el adecuado manejo contable del partido (Alianza para el Progreso), indicó.