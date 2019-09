Arturo Fernández: "Nos dejaron obras mal hechas e inconclusas"

Síguenos en Facebook

La municipalidad de Moche está a punto de cerrar el año con uno de los índices más bajos en ejecución presupuestal de toda su historia. Por ahora, solo ha ejecutado 125,199 soles de los 7’734,372 soles que tiene de presupuesto institucional modificado. De acuerdo a como lo muestra en su consulta amigable el portal del Ministerio de Economía y Finanzas, solo representa el 1.6% de avance.

Sin embargo, el alcalde de este distrito, Arturo Fernández Bazán, tiene una respuesta bastante optimista, pues cree que a final de este año la comuna que lidera se ubicará como la que mejor gastó en toda la provincia de Trujillo, y por ende no se verá perjudicada por el costo social que cada año evalúa el MEF.

La autoridad aceptó conversar con Diario Correo y habló, además, de su alejamiento del partido de Alianza Para el Progreso, así como de su hermano, Valentín Fernández Bazán, exalcalde del distrito de Nuevo Chimbote, en la región Áncash, acusado del delito de asociación ilícita para delinquir, quien hasta hoy se encuentra prófugo de la justicia.

A dos meses de culminar su primer año de gestión en la Municipalidad Distrital de Moche, qué análisis ha realizado de la gestión que lidera, porque las cifras que nos muestra el Ministerio de Economía y Finanzas no lo respaldan.

No nos ha dejado expedientes (la gestión de Roger Quispe), ni hechos, ni bien formulados. Y en base de eso cómo vamos a poder avanzar, hemos tenido que revaluar los expedientes, y adecuarnos al régimen que nos dejó PPK, que es un régimen para sacar las obras que realmente es burocrático, y en donde cada vez hay más trabas; en donde tienes el dinero guardado y no lo puedes utilizar directamente. Ustedes saben que muchas empresas, por querer ganar se van al 90% (negocian), y después se dan cuenta que no van a ganar la millonada que esperaban y muchas de ellas abandonaban las obras.

Es una respuesta que también nos dieron en la municipalidad de Trujillo, en referencia a que solo ejecutaron el 15% porque asumieron expedientes con muchos errores que quedaron de la gestión de Elidio Espinoza. ¿En su caso, teniendo al exalcalde Roger Quispe con una sentencia consentida y estando prófugo, puede asegurar que fue un gobierno corrupto, y que es responsable de este avance?

Eso creo que el pueblo solo se da cuenta. Muchas deficiencias, pero la decisión la da el Poder Judicial, y ya es una cosa que yo, prácticamente, si opino sería en vano.

En mi caso, como alcalde, he visto que han habido obras inconclusas, otras mal hechas, por eso que nosotros estamos actuando con transparencia. En (la obra de) el recapeo de Moche no le hemos dado ni un sol a la empresa que había ganado por la Osce (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado), y la transparencia nos da la moral de decirle señor, usted acá tiene que rendir cuentas; y cuando le decimos eso, la empresa patea el tablero y abandona la obra.

¿Es verdad que en la municipalidad de Moche los funcionarios son cambiados en cualquier momento, es decir, existe esa inestabilidad que también ha generado críticas contra usted?

No solamente yo, sino la mayoría de alcaldes hacen lo mismo (los cambios), porque justamente encontramos una gestión y muchas veces confiamos en personas que de repente no tienen la capacidad y la agilidad para hacer las cosas. Y aquí yo no me voy a fijar si cambio a una persona, dos o tres, aquí lo que me interesa son los resultados, no lo que diga la gente. Más que todo son los opositores que aún siguen con la herida sangrando; ellos pues no solamente se van a fijar en eso, sino en todo lo que nosotros hagamos. Es lo que viene pasando.

En junio, precisamente, Correo informó que usted había contratado por lo menos a cuatro gerentes que fueron funcionarios de confianza de su hermano Valentín Fernández en la Municipalidad de Nuevo Chimbote. Se trataba del gerente municipal, del gerente de Obras, gerente de Desarrollo Urbano y el gerente de Presupuesto y Planeamiento. ¿Ellos ya no están en la municipalidad de Moche?

No, no dieron lo que tenían que dar, y pues ahora yo soy exigente y es por eso que estoy con otros gerentes que sí están dando la talla, (y están) a mi nivel y a lo que yo estoy exigiendo.

A propósito de las decisiones que pueda tomar el Poder Judicial o el Ministerio Público, en su caso también oportunamente se dio a conocer que fue involucrado en una investigación preliminar por unas transferencias económicas realizadas en el 2007 realizado bajo la modalidad de conversión, a través de un depósito bancario a su hermana.

Es importante esa pregunta, porque nos damos cuenta que así como hay muchos regidores que no fiscalizan, también hay muchos fiscales no hacen esa función. No investigan y de frente ponen en una investigación preliminar.

La Fiscalía Especializada en Delito de Lavado de Activos del Santa (Áncash) argumenta que usted realizó depósitos a su hermana y que ese dinero le había entregado su hermano Valentín Fernández, quien se desempeñaba como alcalde.

Es lo que dice, pero el que me ha pasado dinero es el banco, y estando 14 años en Europa, en donde no tengo ningún carro ni una casa. Entonces en dónde voy a meter la plata.

La fiscalía dice cómo es posible que yo le he podido dar a mi hermana 21 mil dólares, si yo no tengo oficio ni beneficio. Claro, pues, si usted me dice qué he hecho entre el año 1996 a 2010, osea qué es lo que ha hecho César Arturo Fernández Bazán, no le encontramos ninguna cuenta bancaria, entonces de dónde ha sacado los 21 mil dólares.

Pero si tuvieran dos dedos de frente, la fiscalía iría a Migraciones y preguntaría por lo que yo estaba haciendo, y entonces se darían cuenta que yo he sido residente en Europa, no turista sino residente, donde he trabajado como ginecólogo en República Checa y en Alemania, por lo tanto esos 21 mil dólares para un médico allá no es nada.

¿Está seguro entonces que tiene cómo sustentar eso ante la fiscalía a cargo de este caso?

Tengo sustentado dos préstamos en el banco, y ahora tengo la certificación y la traducción oficial de todo ese préstamo bancario. Entonces, la fiscalía una vez más demuestra que muchas veces está pintada.

En nuevo Chimbote todos se preguntan por el paradero de su hermano, quien se encuentra inmerso en serias acusaciones por la fiscalía de esa localidad, que lo cree responsable de los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos. ¿Qué es de su hermano Valentín Fernández Bazán?

No lo veo, no lo escucho, no sé nada de él.

Pero yo desde aquí le deseo todo lo mejor, y que tenga paciencia porque la justicia tarda pero debe de llegar, y por lo tanto yo confío en que todo este proceso va a salir bien, porque se sabe que en Chimbote (Áncash) la justicia está recontra comprada y maniatada.

La gente de Nuevo Chimbote lo reclama a gritos a mi hermano y es lo que veo por la prensa, por las redes sociales, porque ellos se dan cuenta pues que han tenido un alcalde que ha pensado por su pueblo mañana y noche. No lo creo, yo estoy seguro que él ha sido un buen alcalde, un buen político.

Usted manifiesta que la justicia tarda pero llega, sin embargo ¿desde su posición no le recomendaría que afronte las acusaciones que le realiza el Ministerio Público como se debe?

Si yo estuviera en Chimbote tampoco me acercaría, porque en Chimbote solamente está corrido quienes están incómodando a los políticos allá, y mi hermano ha demostrado con sus obras que es un político latente y un funcionario que puede dar la talla en cualquier momento.

Si no le recomienda que se entregue, ¿entonces qué le recomendaría?

Lo bueno es que mi hermano ya no va a entrar a la política porque sabemos que este es un dolor fuerte para él y para toda la familia. Nosotros le vamos a aconsejar cuando tenga la oportunidad de verlo, cuando todo esto pase, que ya no entre nunca más a la política porque en Chimbote, en donde ahí si lo reconocen bastante y en Trujillo también y ciudades cercanas y aledañas, van a querer que él entre, más que seguro; pero yo de mi parte le recomendaría que ya no entre porque Chimbote es una plaza muy incómoda, pues los jueces y fiscales se blindan entre ellos.

¿Y por qué usted seguirá en política?

Porque bueno, aquí en Trujillo la cosa en más transparente y porque creo que el pueblo de Moche va a ver un cambio rotundo. Las autoridades y fiscales aquí en Trujillo no van a poder hacer nada en Moche porque no hay nada malo ni oculto, y ni mucho menos el Poder Judicial.

SALIDAD DE APP

En lo político, por el momento no se le ha vinculado con ningún partido desde que se fue de Alianza Para el Progreso.

No me fui, me sacaron, me expulsaron en Moche; pero yo estoy tranquilo, pues Alianza Para el Progreso es un partido sólido y fuerte e importante, y se respeta bastante, sobre todo a sus líderes, César Acuña y Richard Acuña.

Cuando anunció que no apelaría a la decisión que tomara este partido sobre su salida, calificó de "pilatos" a Eduardo Azabache. ¿Las cosas con él no terminaron bien?

Él tendrá que responder por sus actos, por su conciencia sobre todo, nada más. A mí me gusta estar con personas que suman, y a él de repente le gusta estar con personas que restan.

¿Le afectó o perjudicó dejar APP?

No porque mi estima y aprecio está siempre con César Acuña y Richard (Acuña). Yo respeto a Azabache, pero mi compromiso con César Acuña y Richard Acuña será siempre hasta la muerte.

¿Considera que Alianza Para el Progreso fue un trampolín en su carrera política?

El partido de Alianza Para el Progreso nunca fue un trampolín para mi, al contrario, ha sido para mí un orgullo y un honor el haber estado en este partido, me pusieron como candidato y di la talla y vamos a seguir trabajando siempre con APP, y los alcaldes de APP y el gobernador (Manuel Llempén Coronel), que es de Alianza Para el Progreso.