Golpe al crimen en Trujillo. Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Centro de la Policía atraparon a dos presuntos integrantes de una banda de asaltantes acusados de participar en por lo menos cuatro atracos en donde se apoderaron de más de 200 mil soles.

El caso

La captura de Víctor Andrés Lu Collantes (20), alias “Gusano”, y Marlon Franz Silva Obeso (30), apodado “Marrón”, se dio en la cuadra cuatro de la carretera que va al distrito de Huanchaco, cuando se desplazaban en una camioneta que habría tenido la placa clonada. Ellos, según los agentes a cargo de la intervención, integrarían la organización criminal “Los Marcas de La Esperanza”.

Durante el registro se incautó un arma de fuego, municiones y celulares. Además, el vehículo Toyota Rush de placa CBM-534 fue recuperado.

La Región Policial La Libertad detalló que los intervenidos serían parte de una banda que perpetró cuatro asaltos bajo la modalidad de marcaje. Ahí se llevaron: 108 mil soles, 24 mil soles, 10 mil dólares y 10 mil dólares. Agregó que continúan investigando para determinar la participación de los detenidos en otros delitos.

Mientras tanto, ambos fueron llevados a la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo, en donde serán procesados por los presuntos delitos contra la seguridad pública y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones.