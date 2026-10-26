Tres integrantes de la banda criminal “Los Terribles del Valle” fueron capturados por presuntamente estar implicados en el delito de extorsión en La Libertad. La intervención ocurrió en el centro poblado de Cartavio, provincia de Ascope.

El operativo, a cargo de efectivos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Centro de Trujillo, se realizó este sábado 24 de octubre en la intersección de las calles Zafra y Ferrocarril.

Los detenidos fueron identificados como Jesson César Cerna Calisto (33), alias “Jei”; Ingrid Antuanet Vargas Chávez (26), alias “Gorda Ingrid”; y Alexandra Anayuri Vásquez Chávez (21), alias “Ale”.

Durante la revisión, se hallaron diez equipos celulares, un teléfono presuntamente usado para actividades extorsivas, tres municiones calibre 9 mm y veinte stickers con la inscripción “La Jauría HDC Security”, elementos que serán materia de investigación.

Asimismo, los intervenidos y los elementos incautados fueron trasladados a la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo para continuar con las diligencias correspondientes. Así también, el hecho fue comunicado a la Fiscalía Especializada del Subsistema contra la Extorsión y sus Delitos Conexos de Trujillo.