Califican como un “exceso” que Llempén cuente con 6 asesores

En el directorio de funcionarios del Gobierno Regional de la Libertad, gestión 2019-2022, es decir en el periodo del ingeniero Manuel Llempén Coronel, hay un detalle que no puede pasar desapercibido: el número de sus asesores.

Y es que a diferencia de la gestión de su antecesor, su correligionario, Luis Valdez Farías, quien trabajó con cuatro asesores, Manuel Llempén ha optado por incrementar ese número a seis profesionales para que trabajen directamente en la gobernación.

Pero eso no es todo, ya que para la gerencia general que está al mando del ingeniero Eduardo Azabache Alvarado, se ha previsto contar con otros dos “especialistas”, lo que haría un total de ocho asesores.

“ES UN EXCESO”

Este escenario ha sido calificado por el abogado experto en temas municipales, Julio César Castiglioni Ghiglino, como un “exceso”.

“La estructura orgánica lo aprueba el gobierno regional; sin embargo, esto no da mérito a que pongamos los asesores, gerencias, subgerencias o jefaturas que nos venga en gana. La autonomía administrativa es para que dentro de la realidad del gobierno regional se dé la estructura administrativa, en este caso considero seis asesores un exceso y la Contraloría debería intervenir ya”, enfatizó.

LOS PERFILES

Además del número excesivo de asesores, Castiglioni indica que La Contraloría también debe enfocarse en los perfiles profesionales de cada uno de esos asesores.

“Por más que aleguen que su Manual de Organizaciones y Funciones (MOF) está desactualizado, las personas que no reúnen el perfil deben dejar los cargos, tal como lo están haciendo en otras partes del país”, agregó.

TAREAS CLARAS

Castiglioni insistió en indicar que cada uno de estos asesores debe estar en la estructura orgánica del Gobierno Regional de La Libertad.

“Allí, en el organigrama debe aparecer, asesor uno, asesor dos, asesor tres, asesor 4 , asesor 5 y asesor 6; y, además, en el MOF debe estar en específico el perfil y la función que debe cumplir este asesor. Eso debe estar bien claro”, advirtió el especialista.

COINCIDE

Quien también analizó el tema, es el analista político y abogado, José Tello Alfaro, que coincidió con su colega Castiglioni al sostener que el primer punto que tiene que verificarse en el contrato de este personal es el perfil profesional de cada uno de ellos.

“Primero, se tiene que respetar el perfil que manda el MOF. Segundo, se tiene que precisar cuánto es el personal que indica el cuadro de asignación personal para esos puestos. Ahora, si se requiere más gente se tiene que sustentar la contratación bajo el régimen CAS, esto tiene que estar bien sustentado y motivado, porque yo no puedo contratar porque a se me antoja o porque es mi amigo”, manifestó el letrado.

UNA EXCEPCIÓN

Sin embargo, Tello explicó que puede darse una excepción en el contrato de tal número de asesores.

“Tal vez el cuadro de asignación personal indica un número determinado de asesores, por una necesidad de servicio puedo contratar a un especialista; pero este tiene que cumplir funciones específicas; por ejemplo, si necesito un ingeniero para que supervise el tema de reconstrucción, debe ser un ingenerio que cumple un perfil determinado, no puedo traer a mi amigo del colegio”, comentó.

ALGUNAS DE SUS FUNCIONES

Pues bien, veamos a continuación quiénes son los “especialistas” con los que Manuel Llempén cuenta para que revisen proyectos de decretos regionales y resoluciones ejecutivas, además para que emitan opiniones sobre convenios o contratos con la Cooperación Técnica Internacional. También para que revisen y opinen sobre información financiera y administrativa de la rendición de cuentas que Llempén remitirá a contraloría, además de otras 12 funciones que están claramente estipuladas en el MOF.

ESTOS SON

Como primer asesor figura el ingeniero Néstor Mendoza Arroyo, encargado de los temas agrícolas. Él es exalcalde de San Marcos, Cajamarca. Fue director de la Dirección Regional Agraria del Gobierno Regional de Ica. Desde el último viernes pasó a convertirse en el gerente de Agricultura y Hernán Aquino pasó a ocupar su puesto de asesor (Ver nota vinculada).

También está David Márquez Calderero, natural de España, sociólogo, 27 años. Su último trabajo fue asesor político de la candidatura de Manuel Llempén para el Gobierno Regional de La Libertad 2019-2022.

SIGUE LA LISTA

Edwin Johnatan Sánchez Rosas es otro de los asesores de gobernación. Se conoce que trabajó en la Gerencia Regional de Transportes. Tiene 33 años y desde el 2018 es militante de Alianza Para el Progreso (APP). Egresado de la UNT de la facultad de Derecho y se le ve siempre en actividades al lado del vicegobernador, Ever Cadenillas Coronel.

Un cuarto asesor es Félix Antenor Campaña Silva, contador de profesión, dos veces alcalde del distrito de Salaverry. Afiliado a APP desde el 2018. Es el nexo entre los alcaldes y el gobernador regional Manuel Llempén.

En quinto lugar está Tania Soledad Baca Romero, abogada de profesión. Ella, durante la gestión pasada se desempeñó como asesora del exgobernador regional, Luis Valdez, y fue gerente de Desarrollo Social. Durante la campaña electoral de Manuel Llempén fue muy activa.

Finalmente está Manuel Baltazar Rodríguez, periodista, fue asesor de Luis Valdez, en el área de Imagen durante la gestión anterior. Ahora le ronovaron la confianza en esta nueva gestión.

NO HAY RESULTADOS

La exvicegobernadora de la región La Libertad, Mónica Sánchez, aseguró que la estructura orgánica del Gobierno Regional de La Libertad indica que solo son cuatro asesores para la gobernación.

“No entiendo por qué tantos asesores para pocas nueces, porque lo que hacen es decirse y desdecirse; por ejemplo, el tema de la reconstrucción con los canadienses, lo que ha pasado es terrible. Recuerdan con qué convicción salieron a decir que de ninguna manera se podía hacer por separado las obras en las quebradas y ahora dan marcha atrás”, resaltó.

“NO JUSTIFICA”

Sánchez dijo que le preocupa que a pesar de que Llempén cuenta con seis asesores, ninguno esté, aparentemente, dedicado a ver la cadena de gasto del presupuesto.

“No justifica tanto asesor. No veo que otro asesor esté directamente vinculado al Proyecto Especial Chavimochic, ni al proceso de reconstrucción, para que hagan un seguimiento diario . Acá parece que no prima la meritocracia, es una pena porque en dos semanas acaba marzo y vamos a ver cuánto a ejecutado el gobierno regional y no nos vayan a salir con el cuento que Chavimochic está paralizado y por eso no gastaron”, añadió.

“EXAGERACIÓN”

Manuel Montoya Hernández, exdecano del Colegio de Abogados y exregidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), calificó como una exageración el contrato de seis asesores. “Acá no se trata de poner gente de su partido, que se respeta mucho por cierto, pero lo que se tiene que hacer es llamar a técnicos independientes, que no tengan compromiso con nadie. Queremos profesionales que le digan no al gobernador cuando crean que algo está mal y den su propuesta, no queremos asesores que le digan sí a todo lo que les dice el jefe”, sentenció.

El abogado opinó que si no se tiene cuidado con este tipo de contratos se puede incurrir en malversación de fondos, porque se está usando dinero de la Región para pagar un exceso de personal.

Correo trató en más de una ocasión tener el descargo de Manuel Llempén y del gerente general Eduardo Azabache para este informe, pero desafortunadamente ninguno de ellos contestó las insistentes llamadas.